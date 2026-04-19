محمدهادی امین‌ناجی، رئیس دانشگاه پیام‌نور، در گفتگو با خبرنگار مهر از وارد شدن آسیب به ساختمان‌ها و فضاهای مختلف این دانشگاه در جریان «جنگ رمضان» خبر داد و گفت : ۲۳نقطه دانشگاه پیام نور در این جنگ آسیب دیده است و در هفت استان کشور به‌طور پراکنده گزارش شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ۱۹ نفر از دانشجویان، کارمندان و دانش‌آموختگان دانشگاه پیام‌نور در این جنگ به شهادت رسیده اند.

میزان دقیق خسارات هنوز نهایی نشده و تیم‌های تخصصی در حال ارزیابی هستند.

امین‌ناجی افزود: بخش‌هایی از تجهیزات و ساختمان‌های دانشگاه به‌صورت جزئی یا گسترده آسیب دیده‌است.

وی به‌عنوان نمونه به تخریب کامل سالن ورزشی دانشگاه پیام‌نور در کوهدشت لرستان اشاره کرد و گفت این مکان دو بار هدف حمله قرار گرفته است.

به‌گفته وی، یکی از کارکنان دانشگاه و یک نگهبان نیز هنگام سرکشی به محل، در خودرو مورد اصابت قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور همچنین از آسیب جدی به سوله‌های ورزشی در هرمزگان و خسارات وارد شده به مرکز آموزشی جزیره ابوموسی خبر داد.

وی توضیح داد: همچنین جلسه‌ای برای مستندسازی متناسب با شرایط دادگاه های بین‌المللی واعلام به یونسکو و مراجع قانونی داخل و خارج کشور از طریق فرایند رسمی معتبر کشور برگزار شده و تمامی اطلاعات به‌طور رسمی جمع‌آوری و ثبت می‌شود.

به گفته وی، بخشی از آثار آسیب‌دیده نیز به‌عنوان یادبود «جنگ رمضان» نگهداری خواهد شد.

امین‌ناجی تاکید کرد که عملیات مرمت و بازسازی در اولویت قرار دارد و این کار در مناطق آسیب‌دیده از جمله هرمزگان انجام خواهد شد.

وی گفت: اجازه نمی‌دهیم دانشجویان و کارکنان ما در این مناطق با مشکل مواجه شوند، اما انجام بازسازی زمان‌بر خواهد بود.

آموزش مجازی ادامه دارد

رئیس دانشگاه پیام‌نور درباره وضعیت آموزش مجازی نیز گفت: تمامی کلاس‌های دانشگاه مطابق مجوزهای وزارت علوم در حال حاضر به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور، زمان‌بندی کلاس‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که در ساعات پیک ترافیک اینترنت نباشد. در برخی ساعات ممکن است با افت سرعت روبه‌رو شویم و برای همین گاهی ناچار به جابجایی زمان تدریس هستیم.