۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۱

جزئیات خسارت حملات دشمن به دانشگاه پیام‌نور؛ وضعیت برگزاری کلاس‌ها

جزئیات خسارت حملات دشمن به دانشگاه پیام‌نور؛ وضعیت برگزاری کلاس‌ها

رئیس دانشگاه پیام‌نور از خسارت ۲۳ نقطه از مراکز این دانشگاه در ۷ استان در جریان جنگ رمضان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ نفر از دانشجویان، کارکنان و فارغ‌التحصیلان پیام‌نور به شهادت رسیده‌اند.

محمدهادی امین‌ناجی، رئیس دانشگاه پیام‌نور، در گفتگو با خبرنگار مهر از وارد شدن آسیب به ساختمان‌ها و فضاهای مختلف این دانشگاه در جریان «جنگ رمضان» خبر داد و گفت : ۲۳نقطه دانشگاه پیام نور در این جنگ آسیب دیده است و در هفت استان کشور به‌طور پراکنده گزارش شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ۱۹ نفر از دانشجویان، کارمندان و دانش‌آموختگان دانشگاه پیام‌نور در این جنگ به شهادت رسیده اند.
میزان دقیق خسارات هنوز نهایی نشده و تیم‌های تخصصی در حال ارزیابی هستند.

امین‌ناجی افزود: بخش‌هایی از تجهیزات و ساختمان‌های دانشگاه به‌صورت جزئی یا گسترده آسیب دیده‌است.

وی به‌عنوان نمونه به تخریب کامل سالن ورزشی دانشگاه پیام‌نور در کوهدشت لرستان اشاره کرد و گفت این مکان دو بار هدف حمله قرار گرفته است.

به‌گفته وی، یکی از کارکنان دانشگاه و یک نگهبان نیز هنگام سرکشی به محل، در خودرو مورد اصابت قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور همچنین از آسیب جدی به سوله‌های ورزشی در هرمزگان و خسارات وارد شده به مرکز آموزشی جزیره ابوموسی خبر داد.

وی توضیح داد: همچنین جلسه‌ای برای مستندسازی متناسب با شرایط دادگاه های بین‌المللی واعلام به یونسکو و مراجع قانونی داخل و خارج کشور از طریق فرایند رسمی معتبر کشور برگزار شده و تمامی اطلاعات به‌طور رسمی جمع‌آوری و ثبت می‌شود.

به گفته وی، بخشی از آثار آسیب‌دیده نیز به‌عنوان یادبود «جنگ رمضان» نگهداری خواهد شد.

امین‌ناجی تاکید کرد که عملیات مرمت و بازسازی در اولویت قرار دارد و این کار در مناطق آسیب‌دیده از جمله هرمزگان انجام خواهد شد.

وی گفت: اجازه نمی‌دهیم دانشجویان و کارکنان ما در این مناطق با مشکل مواجه شوند، اما انجام بازسازی زمان‌بر خواهد بود.

آموزش مجازی ادامه دارد

رئیس دانشگاه پیام‌نور درباره وضعیت آموزش مجازی نیز گفت: تمامی کلاس‌های دانشگاه مطابق مجوزهای وزارت علوم در حال حاضر به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور، زمان‌بندی کلاس‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که در ساعات پیک ترافیک اینترنت نباشد. در برخی ساعات ممکن است با افت سرعت روبه‌رو شویم و برای همین گاهی ناچار به جابجایی زمان تدریس هستیم.

زهرا سیفی

