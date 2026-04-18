سپاه: تنگه هرمز از امروز عصر مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای از انسداد تنگه هرمز از امروز عصر(شنبه) خبر داد.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

روز گذشته با اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجوز عبور شناورهای غیر نظامی از "کریدور لارک" تعدادی از شناورها با مدیریت و هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

لکن در پی نقض تعهد شرایط آتش بس، دشمن امریکایی محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی را لغو نکرد، لذا تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود می گردد.

بنابراین هشدار می دهیم هیچ نوع شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی نداشته و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت.

همچنین به همه شناورها و مالکان آنها اعلام میکنیم تنها از مرجع رسمی نیروی دریایی سپاه و ارتباط با کانال ۱۶ اخبار را دنبال و صحبت‌های رئیس جمهور تروریست امریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس هیچ اعتباری ندارد.