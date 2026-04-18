۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

سپاه: تنگه هرمز از امروز عصر مسدود است

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای با اعلام مسدودی تنگه هرمز از امروز عصر گفت: صحبت‌های رئیس جمهور تروریست امریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس هیچ اعتباری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای از انسداد تنگه هرمز از امروز عصر(شنبه) خبر داد.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

روز گذشته با اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجوز عبور شناورهای غیر نظامی از "کریدور لارک" تعدادی از شناورها با مدیریت و هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

لکن در پی نقض تعهد شرایط آتش بس، دشمن امریکایی محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی را لغو نکرد، لذا تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود می گردد.

بنابراین هشدار می دهیم هیچ نوع شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی نداشته و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت.

همچنین به همه شناورها و مالکان آنها اعلام میکنیم تنها از مرجع رسمی نیروی دریایی سپاه و ارتباط با کانال ۱۶ اخبار را دنبال و صحبت‌های رئیس جمهور تروریست امریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس هیچ اعتباری ندارد.

    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      با سلام و احترام : لطفا تا زمانی که بخش اول مطالبات ما در بیانیه ده ماده ائی محقق نشده هیچ اقدامی برای تنگه هرمز انجام ندهید : الف. ازادی تمام پولهای بلوکه شده ایران در حدود 100 میلیارد دلار . ب . پرداخت غرامت جنگ به خاطر دوبار حمله نظامی غیرقانونی امریکا به ایران و شهادت و زخمی شدن چندین هزار ایرانی.
    • صادق IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      درجبهه نبرد هیچ امتیازی به دشمنان متجاوزنبایدداد،امتیازدادن برابراست بازیاده خواهی دشمن پلید.درودوسلام بررزمندگان ایران اسلامی وملت غیوروشجاع
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      دشمن هرگز نباید نشانه تسلیم و ترس در دولت و مجلس و.. ببیند وگرنه کوچکترین امتیازی نخواهد داد اگر ناو آمریکا رد شود هیچی دستمان را نمی گیرد. پدافندمان ان شا الله تقویت شود . دشمن تا حداقل یک ناوش غرق نشود و یا با به اتفاقی ضایع نشود هرگز محاصره را رها نخواهد کرد
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      سلام و درود بر شما دلاوران و شیرمردان و رزمندگان اسلام . همه شما عزیزان ارتشی ، سپاهی ، انتظامی ، مرزبانی ، هوایی ، دریایی ، زمینی ، هوا فضا ، همه و همه نور چشم ما هستید و برای سلامتی و پیروزی شما دعا میکنیم . خداوند یاورتان باشد .
    • IR ۰۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      ترامپ یکی ازجهت ویژگی های شخصی ودوم ازجهت انتخابات پیش رو عجله شدیدی داردکه جنگ راخیلی سریع ولی بادیکته کردن خواسته های بی منطق وزیاده خواهانه اش تمام کند ومحاصره دریایی نیز بعلت استیصال درادامه جنگ در راستای همین اهداف زیاده خواهانه دشمن است.
    • علی IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      به نظرمیرسد باهشداررسمی روسیه به جمهوری اسلامی ایران مبنی برطرح آماده سازی پرحجم وبی سابقه شیطان بزرگ تحت یک نقشه جنگی بزرگ علیه ایران که باکمک مستقیم ژنرالهای رژیم صهیونیستی تهیه و تدوین شده قصه این جنگ توسط اردوگاه شیطان وارد مرحله جدیدی میشود.رصدوپایش دقیق برای زمانی که تانکرهای سوخت رسان ارتش تروریستی آمریکا عازم منطقه غرب آسیا بشوندضروری وحیاتی است...به محض رسیدنشان لحظه ای نباید به شیطان فرصت بدهیم...بیشترین حجم آتش بابد بروی نقاط حساس وکلیدی پایگاههای هوایی آمریکا حتی درقبرس متمرکز شود..

