۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۸

انتقاد داسیلوا از دروغگویی غرب برای توجیه مداخله نظامی در دیگر کشورها

انتقاد داسیلوا از دروغگویی غرب برای توجیه مداخله نظامی در دیگر کشورها

رئیس‌جمهور برزیل از دروغگویی دولت‌های غربی برای توجیه مداخله نظامی در دیگر کشورها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل با انتقاد شدید از مداخلات نظامی غرب، این اقدامات را مبتنی بر «دروغ» توصیف کرد و خواستار پایان دادن به این رویکرد شد.

وی گفت: حمله به عراق یک دروغ بود. سلاح‌های کشتار جمعی که گفته می‌شد این کشور در اختیار دارد، کجا هستند؟ هرگز پیدا نشدند.

رئیس‌جمهور برزیل افزود: حمله فرانسه و انگلیس به لیبی نیز دروغ دیگری بود که خسارات عظیمی در آن مقطع تاریخی به بار آورد. همچنین حمله و نسل‌کشی در غزه یک دروغ بسیار بزرگ دیگر است.

داسیلوا ادامه داد: اکنون نیز بمباران اسرائیل علیه لبنان به چه بهانه‌ای و حمله آمریکا به ایران بر چه اساسی انجام شد؟

رئیس‌جمهور برزیل تأکید کرد: باید از دروغ‌گویی درباره دیگران برای نابودی آنها دست برداریم.

وی همچنین با انتقاد از کلیشه‌های جهانی گفت: آمریکای لاتین به‌عنوان منطقه‌ای مملو از قاچاق مواد مخدر معرفی می‌شود و جهان عرب به‌عنوان منطقه‌ای تروریستی. پس در این دنیا چه کسی خوب است؟

      هیچ انسانی نمی‌تواند ظلم علیه ملت فلسطین را بپذیرد و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن، ایران و منطقه هستند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها