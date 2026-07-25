برزیل فرستادگان دولت ترامپ را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد: برزیل از اعطای روادید به ۲ فرستاده دولت ترامپ که قصد داشتند از مقامات در مورد سیستم انتخاباتی سوال کنند، خودداری کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، ۲ منبع برزیلی در این خصوص گفتند که اعزام فرستاده‌ های آمریکا با هدف تأثیرگذاری بر روند انتخابات ریاست جمهوری آینده برزیل بود.

این رسانه افزود: ۲ مقام برزیلی مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که برزیل درخواست صدور روادید از سوی ۲ نفر از مقامات دولت ترامپ را رد کرده است؛ مقاماتی که قصد داشتند با سفر به این کشور، در مورد سلامت نظام انتخاباتی آن تردید ایجاد کنند. این مقامات که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، اظهار داشتند که این اقدام آمریکا تلاشی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری ماه اکتبر برزیل بوده است؛ انتخاباتی که در آن لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور کنونی، به مصاف سناتور فلاویو بولسونارو از متحدان ترامپ خواهد رفت.