به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌ جمهور برزیل از موضع اسپانیا در جلوگیری از استفاده آمریکا از خاک این کشور برای انجام حمله علیه ایران تمجید کرد.

وی روز شنبه در جریان سفر خود به اسپانیا گفت: مایلم از پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، قدردانی و شجاعت او را تحسین کنم.

لولا دا سیلوا افزود: اسپانیا اجازه نداد هواپیماهای آمریکایی از این کشور برای بمباران ایران به پرواز درآیند.

پیش‌تر برزیل و اسپانیا خواستار توقف عملیات نظامی در خاورمیانه و حرکت به‌سوی راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز از طریق مذاکره شده بودند.

مخالفت اسپانیا با استفاده از خاک و پایگاه‌های نظامی این کشور برای انجام عملیات علیه ایران، موجب تنش‌ میان دولت مادرید و واشنگتن شده، به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از همراهی نکردن اسپانیا با نیروهای آمریکایی به‌شدت انتقاد کرده است.