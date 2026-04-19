به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از نقض آتش بس از سوی لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که شهرک کونین در بنت جبیل در معرض حمله توپخانه ای قرار گرفته است.

منابع مذکور گزارش دادند که چند گلوله توپ به این شهرک از سوی ارتش رژیم صهیونیستی شلیک شده است.

خبرنگار شبکه المنار لبنان نیز اعلام کرد که تانکهای اسرائیلی شهرک های القصیر و عدشیت را گلوله باران کردند.

همچنین نظامیان اسرائیلی به سمت کشاورزان در منطقه سهل الماری تیراندازی کردند.

خبرنگار المنار گزارش داد که دشمن اسرائیلی در مناطق شمع، القنطره انفجارهایی انجام داد و در حال تخریب روستاهای مرزی است.