  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

نقض آتش بس؛ حملات توپخانه و تانک‌های اسرائیلی به جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس با توپخانه و تانکهای خود حملاتی به جنوب لبنان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از نقض آتش بس از سوی لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که شهرک کونین در بنت جبیل در معرض حمله توپخانه ای قرار گرفته است.

منابع مذکور گزارش دادند که چند گلوله توپ به این شهرک از سوی ارتش رژیم صهیونیستی شلیک شده است.

خبرنگار شبکه المنار لبنان نیز اعلام کرد که تانکهای اسرائیلی شهرک های القصیر و عدشیت را گلوله باران کردند.

همچنین نظامیان اسرائیلی به سمت کشاورزان در منطقه سهل الماری تیراندازی کردند.

خبرنگار المنار گزارش داد که دشمن اسرائیلی در مناطق شمع، القنطره انفجارهایی انجام داد و در حال تخریب روستاهای مرزی است.

کد مطلب 6805242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چطوره که ۲ میلیارد مسلمان از پس ۹ میلیون نفر بر نمیان

    پربازدیدها

    پربحث‌ها