۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

تخریب منازل میس الجبل لبنان به دست ارتش رژیم صهیونیستی

تخریب منازل میس الجبل لبنان به دست ارتش رژیم صهیونیستی

منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و تخریب منازل در میس الجبل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این منابع به تحرکات جدید ارتش رژیم صهیونیستی دردیرسریان و مرجعیون و تخریب منازل در میس الجبل اشاره کردند.

ساعتی قبل نیز منابع لبنانی اعلام کردند که شهرک کونین در بنت جبیل در معرض حمله توپخانه ای قرار گرفته است.

منابع مذکور گزارش دادند که چند گلوله توپ به این شهرک از سوی ارتش رژیم صهیونیستی شلیک شده است.

خبرنگار شبکه المنار لبنان نیز اعلام کرد که تانکهای اسرائیلی شهرک های القصیرو عدشیت را گلوله باران کردند.

همچنین نظامیان اسرائیلی به سمت کشاورزان در منطقه سهل الماری تیراندازی کردند.

خبرنگار المنار گزارش داد که دشمن اسرائیلی در مناطق شمع، القنطره انفجارهایی انجام داد و در حال تخریب روستاهای مرزی است.

    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      خدالعنتشون کنه وبه اهدافشون نرسند تخریب خانه های مردم کار خوبی نیست
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      خداکمک کنه بهشون
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      خدا نابودت کنه اسراییل
    • حسام هاشمی IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      اتش بس با وحوش صهیون وقاتلین کودکان مسلمان یعنی تماشای تجاوز اشکار صهیونیست ها در مقابل چشم های جهانیان یعنی شهادت خواهران و برادران کودکان و سالمندان و ویرانی خانه ها و مدارس و مساجد عزیزانمان در لبنان .... ملت فداکار و صبور لبنان پرچمداران راه مقاومت بوده وهستند ،نباید تنها بمانند .

