  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

مسئول سابق صهیونیست: با وجود تمام حملات حزب‌الله قوی‌تر شد

یک مسئول نظامی سابق رژیم صهیونیستی به قدرت حزب الله بعد از تمام حملات صورت گرفته علیه آن اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی به نقل از ژاک نیریا مسئول سابق شبکه اطلاعات نظامی این رژیم گزارش داد: چنانچه ما روزانه متحمل خسارت هایی در لبنان می شویم تا چه زمانی می توانیم این اوضاع را تحمل کنیم؟

وی اضافه کرد: حزب الله با وجود تمام حملات اسرائیل علیه لبنان قدرتمندتر از گذشته از این جنگ خارج شد.

نیریا بیان کرد: حزب الله نماینده مقاومت در برابر تل آویو است و این منبع اصلی قدرت آن به شمار می رود.

لازم به ذکر است جنگ اخیر علیه حزب الله و حملات موشکی پی در پی رزمندگان لبنانی دروغ بودن ادعاهای مقامات صهیونیست مبنی بر نابودی توان نظامی این حزب طی بیش از یک سال گذشته را رسوا کرد.

کد مطلب 6804876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها