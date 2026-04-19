به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی به نقل از ژاک نیریا مسئول سابق شبکه اطلاعات نظامی این رژیم گزارش داد: چنانچه ما روزانه متحمل خسارت هایی در لبنان می شویم تا چه زمانی می توانیم این اوضاع را تحمل کنیم؟

وی اضافه کرد: حزب الله با وجود تمام حملات اسرائیل علیه لبنان قدرتمندتر از گذشته از این جنگ خارج شد.

نیریا بیان کرد: حزب الله نماینده مقاومت در برابر تل آویو است و این منبع اصلی قدرت آن به شمار می رود.

لازم به ذکر است جنگ اخیر علیه حزب الله و حملات موشکی پی در پی رزمندگان لبنانی دروغ بودن ادعاهای مقامات صهیونیست مبنی بر نابودی توان نظامی این حزب طی بیش از یک سال گذشته را رسوا کرد.