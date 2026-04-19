  بین الملل
  غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۶

حملات پی‌درپی صهیونیست‌ها به جنوب لبنان در دومین روز آتش‌بس

ارتش رژیم صهیونیستی با نقض پی در پی آتش‌بس در لبنان در دومین روز از این توافق، دست کم ۱۲ بار جنوب لبنان را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته و در دومین روز از آتش بس اعلامی دست کم ۱۲ حمله علیه جنوب لبنان انجام داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی با این وجود، حزب الله را به نقض توافق آتش بس متهم می کند اما با صدور بیانیه هایی از حملات خود علیه مناطق جنوبی لبنان خبر می دهد.

در این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی مناطق کفر کلا، دیر میماس، دیر سریان، القنطره را هدف حملات توپخانه ای خود قرار داده و خانه های مردم را در بنت جبیل، مرکبا، الطیبه و الخیام منفجر کرده است.

    IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      خدالعنتشون کنه وبه اهدافشون نرسند

