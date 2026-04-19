به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهودی روز یکشنبه با اشاره به موج همدلی ایجاد شده در جامعه گفت: ایثارگریها، جانفشانیها و عملیاتهای امدادی که مردم از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی مشاهده کردند، سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومیبه هلالاحمر شده است همین موضوع باعث شد جوانان و خانوادههای بسیاری به پویش جبهه مردمی ایران ما بپیوندند.
وی افزود: در این ایام شاهد حضور پرشور مردم در ایستگاههای هلالاحمر بودیم افرادی که با انگیزه بالا برای امدادگری، رانندگی، امور پزشکی، پرستاری، مهندسی و خدمات فنی اعلام آمادگی کردند.
شهودی از تمامی علاقهمندان به فعالیتهای انسان دوستانه دعوت کرد با مراجعه به سامانه هلال من نسبت به ثبتنام و عضویت در جمعیت هلالاحمر اقدام کنند.
