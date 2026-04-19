به گزارش خبرنگار مهر،در رزمایش سازمان امداد و نجات هلال احمر با حضور اعضای صلیب سرخ، راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای امدادی و حمایتهای روانی-اجتماعی این نهاد در داخل کشور، بر اهمیت پیگیریهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان تأکید کرد.
وی با محکومیت حملات نژادپرستانه و نقض حقوق بشر اظهار داشت که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا این حقوق را نقض کرده و به زیرساختهای حیاتی کشور از جمله تأسیسات انرژی، برق، فرودگاهها، مراکز درمانی، دانشگاهها، مدارس و مراکز پژوهشی حمله کردهاند.
عالیشوندی افزود: جمعیت هلالاحمر این موارد را بهصورت روزانه مستندسازی کرده و به مراجع بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، یونیسف و اوچا ارسال میکند.
تداوم خدمات امدادی و تأمین دارو بدون کمبود
وی با اشاره به فعالیتهای این نهاد در حوزه جذب و هدایت کمکهای بینالمللی تصریح کرد: با وجود آنکه درخواستی از دولتها یا سازمانهای بینالمللی صورت نگرفته، کمکهایی از کشورهای عراق، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، هند و چین و همچنین از سوی نهادهایی مانند پزشکان بدون مرز و برنامه جهانی غذا دریافت شده است.
عالیشوندی با بیان اینکه بخش عمده این کمکها شامل اقلام امدادی و دارویی بوده، خاطرنشان کرد: با تدابیر دولت و وزارت بهداشت، در زمان بحران هیچ کمبود دارویی در کشور وجود نداشته و ذخایر استراتژیک حفظ شده است. همچنین داروخانههای جمعیت هلالاحمر بهصورت شبانهروزی فعال بوده و در تأمین داروهای مورد نیاز مشکلی گزارش نشده است.
وی در پایان بر اهمیت همکاریهای بینالمللی و حمایتهای مردمی در شرایط دشوار کنونی تأکید کرد و از تمامی افرادی که در کنار مردم ایران بودهاند، قدردانی کرد.
نظر شما