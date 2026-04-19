به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه هیل آمریکا گزارش داد، کش پاتل مدیر اف بی آی در پی انتشار یک گزارش از سوی نشریه آتلانتیک به شدت عصبانی شده و مسئولان این نشریه را به شکایت تهدید کرده است.

ماجرا از آن قرار است که نشریه مذکور گزارشی بر اساس مصاحبه با بیش از ۲۰ منبع از جمله مقامات فعلی و سابق اف‌بی‌آی، اعضای کنگره و سایر افراد مرتبط با پاتل منتشر کرده است.

افراد مذکور در این گزارش تاکید کرده اند که عملکرد پاتل به مثابه یک شکست مدیریتی به شمار می رود و رفتار شخصی او می تواند به ایجاد شکاف در امنیت ملی آمریکا منجر شود. آنها همچنین به مصرف بیش از حد مشروبات الکلی، غیبت‌های مکرر در محل کار و دشواری دسترسی به پاتل در مواقع حساس اشاره کردند.

در این گزارش آمده است، پاتل در جریان یک مشکل فنی که در سیستم داخلی دفترش به وجود آمده بود به صورت بسیار عصبی رفتار کرد. رفتار پاتل نامنظم و نگران‌کننده بوده و وی تمایل به نتیجه‌گیری عجولانه بدون شواهد کافی دارد. همچنین گزارش شده که در برخی موارد، پاتل آنقدر مست بوده که محافظان امنیتی‌اش به سختی او را هوشیار می‌کردند. برخی از مسئولان آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که رفتار پاتل می‌تواند آمادگی اف بی آی را در مواقع بحرانی، به ویژه با توجه به تشدید تنش‌های جهانی به خطر بیاندازد.

در ادامه این گزارش آمده است، محیط کاری با توجه به مسئولیت پاتل با ترس، بی اعتمادی، افزایش استعفا و ترک خدمت رو به رو شده است.