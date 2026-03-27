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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

«حنظله» ایمیل مدیر اف‌بی‌آی را هک کرد

«حنظله» ایمیل مدیر اف‌بی‌آی را هک کرد

گروه هکری حنظله از هک ایمیل شخصی کش پاتل مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که ایمیل شخصی کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی (FBI) هک شده است. گروه هکری حنظله مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: هکرهای مرتبط با ایران اعلام کردند که صندوق پستی شخصی کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی را هک کرده‌اند و تصاویری از مدیر و اسناد دیگر را در اینترنت منتشر کرده‌اند.

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا تأیید کرد که ایمیل پاتل هک شده است. وی اشاره کرد که مطالب منتشر شده در فضای مجازی معتبر به نظر می‌رسند.

نفوذ هکرهای گروه حنظله به ایمیل شخصی مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران برای بیست و هشتمین روز متوالی ادامه دارد و ایران در واکنش به حملات آمریکایی- صهیونیستی، مواضع نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه و زیرساخت های حیاتی نظامی و امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را هدف قرار می دهد.

کد مطلب 6784996

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