اپل ایمیل کاربران را برای ماموران اف بی آی فاش کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ،«ایمیل مرا مخفی کن» ویژگی مخصوص اپل برای کاربران عضو سرویس «اپل آی کلاد پلاس» است که به آنها اجازه می دهد آدرس های ایمیل ناشناس بسازند که پیام ها را به ایمیل خصوصی شان بازارسال می کند.

اپل اعلام کرده پیام هایی که بازارسال می شوند را بررسی نمی کند. اما اسناد دادگاه نشان می دهد این ویژگی حفظ حریم خصوصی مخصوص ایمیل، از اینکه ماموران قانون دریابند چه کسی آدرس آی کلاد ناشناس دارد، جلوگیری نمی کند.

طبق اسناد به دست آمده ماموران اف بی آی در اوایل ماه جاری میلادی به عنوان بخشی از تحقیق درباره یک ایمیل تهدید آمیز ارسالی به آلکسیس ویلکینز نامزد کش پاتل مدیر اف بی آی از اپل خواستاردریافت سوابقی شده بودند.

در شهادت نامه مربوط به مجوز قانونی مذکور آمده است: در پاسخ به درخواست نیروی مجری قانون، اپل سوابقی را فراهم می کند که نشان می دهد یک آدرس ایمیل ناشناس با Target Apple Account مرتبط است.

اپل نام کامل و آدرس ایمیل صاحب حساب و همچنین سوابق ۱۳۴ حساب ایمیل ناشناس ساخته شده با استفاده از ویژگی «ایمیل مرا مخفی کن» را فراهم کرده است.

اپل در خصوص مجوز تحقیقات دولتی دوم، اطلاعات مربوط به یک مشتری دیگر را در پاسخ به درخواست ماموران فدرال سازمان تحقیقات امنیت میهن فراهم کرده است. این مجوز جستجو سوابق موجود در اپل را طی یک تحقیق درباره یک مورد کلاهبرداری هویتی خواستار شده بود. یک مامور تحقیقات امنیت میهن با اشاره به سوابق دریافتی از اپل در ژانویه ۲۰۲۶ اشاره کرد کلاهبردار مورد نظر چند آدرس ایمیل ناشناس از طریق «ایمیل مرا مخفی کن» در چند حساب کاربری اپل ساخته بود.

این شرکت فناوری مدعی است بخش زیادی از سرویس آی کلاد آن به طور سر به سر رمرگذاری شده است. این بدان معناست که هیچ فرد دیگری غیر از مشتری مذکور وحتی اپل نمی تواند به داده های خود دسترسی یابد.