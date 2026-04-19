به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: ثبت این گونه جدید در تالاب گندمان نشان‌دهنده پویایی اکولوژیک و سلامت زیستگاهی این تالاب ارزشمند است.

کریمی افزود: عملیات مشاهده و ثبت این گونه توسط روح‌الله عسگری گندمانی، رئیس اداره حفاظت تالاب‌های استان، انجام شد و این موضوع اهمیت پایش‌های میدانی مستمر در تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس را برجسته می‌کند.

وی اظهار کرد: تالاب بین‌المللی گندمان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و بومی در کشور است و ثبت گونه‌های جدید نقش این تالاب را در حفظ تنوع زیستی استان بیش از پیش تأیید می‌کند.