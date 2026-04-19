۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

بسته حمایتی دولت برای تامین زیرساخت انرژی شرکت‌های دانش‌بنیان

بسته حمایتی دولت برای تامین زیرساخت انرژی شرکت‌های دانش‌بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بسته «تامین زیرساخت انرژی شرکت‌های دانش‌بنیان» را طراحی و تدوین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات این بسته با هدف تامین هزینه‌های بخشی از سرمایه ثابت مورد نیاز جهت تامین زیرساخت‌های لازم شامل تامین دیزل ژنراتور، نیروگاه حرارتی، نیروگاه بادی، نیروگاه خورشیدی پرداخت می‌شود.

برخی از شرایط عمومی شرکت‌های واجد شرایط بسته حمایتی تامین زیرساخت انرژی شرکت‌های دانش‌بنیان به این شرح است:

• شرکت مصوبه /قرارداد مشابه (احداث نیروگاه کوچک مقیاس موضوع ماده ۱۶ قانون جهش) نداشته باشد
• برای تاسیس نیروگاه، مجوزهای لازم از ساتبا و سایر نهادها در صورت لزوم (منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و....) را اخذ کرده باشد
• مطالبات غیرجاری بانکی و چک برگشتی تا قبل از شروع جنگ رمضان نداشته باشد
• بدهی مالیاتی مشمول ماده ۱۸۶ نداشته باشد

درخواست شرکت حداکثر می‌تواند ۱۰ برابر سرمایه ثبتی آن ‌باشد؛ دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، حداکثر ۱۲ ماه و نرخ آن، برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی است.

ثبت تقاضا برای این بسته حماتی از روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی، پس از مطالعه کامل شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه غزال به نشانی Ghazal.inif.ir از مسیر میز کار، بسته‌های ویژه سال ۱۴۰۵ درخواست خود را ثبت کنند.

میز خدمت صندوق نوآوری و شکوفایی (۴۲۱۷۰۱۲۰-۰۲۱) در ساعات اداری پاسخگوی سوال‌ها و ابهامات شرکت‌های دانش‌بنیان در این خصوص خواهد بود.

مهتاب چابوک

