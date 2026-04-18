به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دو بسته حمایتی جنگ رمضان ویژه شرکتهای دانشبنیان که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تدوین شدهاند، شامل: «تثبیت اشتغال متاثر از توقف یا کاهش عرضه و تقاضا» و «تثبیت تولید متاثر از توقف عرضه (تولید، توزیع و فروش)» میباشد.
بسته حمایتی تثبیت اشتغال متاثر از توقف یا کاهش عرضه و تقاضا
این بسته حمایتی با هدف تثبیت اشتغال شرکتهای دانش بنیان متاثر از توقف یا کاهش تقاضا در جنگ رمضان، طراحی و تدوین شده است. شرکتهای دانشبنیان که با کاهش مراجعه کاربران، کاهش فروش، توقف فروش بواسطه قطع اینترنت و کانالهای فروش مواجه شدهاند، میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
برخی از شرایط عمومی شرکتهای واجد شرایط این بسته حمایتی بدین شرح میباشد:
• ارائه مستندات کاهش مراجعه کاربران و همچنین اسناد مالی فروش مرتبط، قبل از اسفندماه ۱۴۰۴ و بعد از آن الزامی است.
• شرکت درخواست مشابه در بستههای فراخوان جاری (بسته مشترک وزارت ارتباطات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی) نداشته باشد.
• شرکت مطالبات غیرجاری بانکی و چک برگشتی تا قبل از شروع جنگ رمضان نداشته باشد.
این تسهیلات به منظور تامین هزینههای سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تثبیت اشتغال پرداخت میگردد.
درخواست شرکت حداکثر ۱۰ برابر سرمایه ثبتی آن بوده و دوره تنفس و بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۱۲ ماه و نرخ این تسهیلات برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی میباشد. سقف این تسهیلات سه برابر حقوق و مزایای پرداختی به نیروی انسانی مطابق با لیست بیمه دی/بهمن ماه ۱۴۰۴ بعلاوه هزینه اجاره سه ماهه محل کار و تولید (تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان) است.
بسته حمایتی تثبیت تولید متاثر از توقف عرضه (تولید، توزیع و فروش)
این بسته حمایتی نیز با هدف تثبیت تولید شرکتهای دانشبنیان متاثر از توقف عرضه در جنگ رمضان، طراحی و تدوین شده است. شرکتهای دانشبنیان تولیدی که دچار توقف تولید بواسطه ملاحظات امنیتی، مشکلات در واردات و تامین مواد اولیه، آسیب به محصول شده باشند، میتوانند در این فراخوان شرکت نمایند.
برخی از شرایط عمومی شرکتهای واجد شرایط این بسته حمایتی بدین شرح است:
• فروش محصولات دانشبنیان موضوع این فراخوان در سال ۱۴۰۳/فروشهای فصلی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱ میلیارد تومان باشد.
• فروش کل شرکت از ۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر نباشد.
• شرکت درخواست/مصوبه جاری تسهیلات/قرارداد جاری سرمایه در گردش (در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ) نداشته باشد.
• شرکت دارای سابقه موفق در تسهیلات قبلی اخذ شده از صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.
• شرکت مطالبات غیرجاری بانکی و چک برگشتی تا قبل از شروع جنگ رمضان نداشته باشد.
این تسهیلات با هدف تامین بخشی از هزینههای سرمایه در گردش مورد نیاز، جهت تثبیت تولید محصولات دانشبنیان پرداخت میشود. درخواست شرکت حداکثر ۱۰ برابر سرمایه ثبتی آن بوده و دوره تنفس و بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۱۲ ماه و نرخ این تسهیلات برابر با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی میباشد.
ثبت تقاضا از روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده و تا اول خرداد ماه جاری ادامه خواهد داشت.
شرکتهای دانشبنیان متقاضی پس از مطالعه کامل شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه غزال به نشانی Ghazal.inif.ir (از مسیر) میز کار، بستههای ویژه سال ۱۴۰۵ درخواست خود را ثبت کنند.
میز خدمت صندوق نوآوری و شکوفایی (۴۲۱۷۰۱۲۰-۰۲۱) در ساعات اداری پاسخگوی سوالها و ابهامات شرکتهای دانشبنیان در این خصوص خواهد بود.
