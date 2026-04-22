اعتراض به شهریه مدارس غیردولتی در جنگ؛ دو سامانه برای ثبت شکایت

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ محدثه کرمی: در حالی که بیش از ۵۰ روز از آغاز شرایط جنگی در کشور میگذرد و سایه سنگین مسائل امنیتی و اقتصادی بر معیشت مردم سنگینی میکند، بخش آموزش نیز از این تلاطم در امان نمانده است.
مدارس غیردولتی که پیش از این با وعده خدمات رفاهی و آموزشی برتر، شهریههای سنگینی دریافت میکردند، اکنون در کانون اعتراضات والدینی قرار گرفتهاند که معتقدند هزینههای پرداختیشان، به هیچ عنوان با خدمات دریافتی در این روزهای بحرانی همخوانی ندارد. بسیاری از والدین میگویند با وجود کاهش ساعات حضوری یا تعطیلی بسیاری از فعالیتهای فوقبرنامه به دلیل وضعیت جنگی، هیچ تخفیفی در شهریهها اعمال نشده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در بسیاری از این مؤسسات آموزشی، عملاً هیچ تغییر زیرساختی یا بهبود خدماتی صورت نگرفته است. کلاسهایی که به دلیل آژیرهای خطر یا مسائل امنیتی تعطیل میشوند، جای خود را به آموزشهای مجازی بیکیفیتی دادهاند که هزینه تمامشده آنها برای مدرسه، بسیار کمتر از شهریه دریافتی است.
احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به نارضایتی والدین از دریافت شهریه کامل در شرایط بحرانی و دوران جنگ اخیر، توضیح داد که این موضوع چند لایه دارد و والدین نباید تصور کنند که تمام مبلغ دریافتی غیرقانونی است.
وی ابتدا به تفکیک بخشهای مختلف شهریه اشاره کرد و گفت: یک بخش از شهریه مربوط به حقوق و برنامههای درسی است.
به گفته محمودزاده، وضعیت موجود مدارس غیردولتی در زمینه اداره کردن، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و سایر موارد، تابع قوانین مشخصی است که وزارت آموزش و پرورش آنها را ابلاغ کرده است.
محمودزاده با اشاره به دستورالعملی که از سوی وزارت به مدارس ابلاغ شده، یادآور شد: ما دستور صادر کردیم که خانوادهها در موضوع شهریهها و برنامه درسی و فوقبرنامه که وزارت ابلاغ کرده، همراهی داشته باشند که این دستور منوط به شرط بود.
شرط اول، به گفته این مقام مسئول، این است که مدرسه تمام تعهداتی را که در خصوص برنامه درسی و فوقبرنامه برای دانشآموزان کرده، اجرا کند و شرط دوم نیز این بود که حقوق معلمان بر اساس قراردادی که با آنها بسته شده، بدون کم و کاستی پرداخت شود.
محمودزاده در ادامه به تفکیک هزینههای جانبی از شهریه اصلی اشاره کرد و گفت: در خصوص فعالیتهای جانبی مثل هزینههای مربوط به ایابذهاب (سرویس)، غذا، میانوعده، بحث اردو و موضوعاتی مثل آموزشهای غیربرنامه درسی و شناخت اینها، قرار شد از ۹ اسفند به بعد، اگر مدرسهای پولی دریافت کرده ، عودت دهد و یا اگر هم دریافت نکرده ، نباید بگیرد.
راهنمای اقدام والدین در صورت وجود هرگونه تخلف
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در پاسخ به این سوال که والدین در صورت عدم عودت این هزینهها چه کاری باید انجام دهند، گفت: اگر این مبالغ عودت داده نشوند ، والدین میتوانند شکایت کنند.
وی روش ثبت شکایات را به دو صورت ۱_ ورود به سامانه ثبت شکایات به نشانی https://mosharekatha.ir/complaint و سامانه گزارش مردمی به نشانی https://mosharekatha.ir/PeopleReportComplaint و ۲_ مراجعه حضوری به ادارات آموزش و پرورش منطقه خود اعلام کرد.
یک مادر که فرزندش در پایه چهارم تحصیل میکند، میگوید: مبلغ ۴۵ میلیون تومان بعنوان قرارداد اولیه با مدرسه طی شده بود که در ازای شهریه مدرسه و برگزاری کلاسهای فوق برنامه از جمله برگزاری کلاس ورزش دانشآموزان در باشگاه ورزشی پرداخت شود.
طبق گفته این مادر، در زمان حضوری بودن کلاسها نیز این کلاسهای فوق برنامه به صورت مستمر برگزار نمیشدند .
مدارس غیردولتی در ایران سالهاست که با وعده «کیفیت بهتر، امکانات بیشتر و آموزش برتر» توانستهاند اقبال قابل توجهی را جلب کنند. خانوادههایی که گاهی چند ده میلیون تومان شهریه سالانه پرداخت میکنند، انتظار دارند در ازای این هزینه، نه تنها آموزش باکیفیت، بلکه خدمات جانبی مانند سرویس رفت و آمد، تغذیه مناسب، اردوهای آموزشی و برنامههای فوقبرنامه منظم را دریافت کنند اما با آغاز شرایط جنگی و التهابات امنیتی در کشور، این وعدهها یکی پس از دیگری رنگ باخت.
به گفته رئیس سازمان مدارس غیردولتی ، شهریه اصلی که صرف حقوق معلمان، اجاره فضا، تجهیزات آزمایشگاهی و برنامه درسی میشود، حتی در شرایط بحران نیز قابل بخشش یا تخفیف نیست؛ چرا که معلمان همچنان مشغول تولید محتوا و تدریس مجازی بودهاند و هزینههای ثابت مدرسه نیز بر جای خود باقی است. اما در خصوص هزینههای جانبی مانند سرویس، غذا، میانوعده، اردو و آموزشهای غیربرنامه درسی، صراحتاً اعلام شد که از ۹ اسفند به بعد، هر مدرسهای این مبالغ را دریافت کرده باشد، موظف به عودت آن است و اگر هنوز دریافت نکرده، حق دریافت ندارد.
به طور کلی ، انتظار میرود که در صورت ثبت شکایات از سوی والدین ، از سمت مسئولان آموزش و پرورش پیگیریهای لازم انجام شود و مدیران مدارس غیردولتی نیز بر اجرای دقیق قوانین متمرکز شوند.
