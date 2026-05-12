احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف هزینه‌های مازاد دریافتی مدارس غیردولتی از خانواده‌ها اعلام کرد: مدارس موظفند هزینه خدماتی را که بعد از ۹ اسفند ارائه نشده، یا به خانواده‌ها بازگردانند یا در شهریه سال آینده محاسبه کنند و این موضوع باید حداکثر تا زمان ثبت‌نام سال تحصیلی آینده مشخص شود.

وی درباره گلایه برخی خانواده‌ها از بازنگشتن مبالغ مربوط به فوق‌برنامه‌ها، سرویس ایاب‌وذهاب، اردو، غذا و آموزش شنا اظهار کرد: مسئله بازگشت هزینه‌های مازاد دریافت شده را به دو بخش تقسیم کردیم که بخشی مربوط به هزینه‌های برنامه درسی و فوق‌برنامه‌هایی است که همچنان در فضای مجازی در حال برگزاری است و حتی نسبت به گذشته زمان بیشتری از معلمان و مدارس می‌گیرد.

محمودزاده افزود: درخواست ما از خانواده‌ها این بود که شهریه مربوط به برنامه درسی و فوق‌برنامه را پرداخت کنند، چراکه مدارس همچنان موظف به پرداخت حقوق معلمان، اجاره‌بها و هزینه‌های آموزشی هستند و آموزش نیز به‌صورت مجازی ادامه دارد. حتی تولید محتوا و تدریس در این شرایط سخت‌تر و زمان‌برتر شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش ادامه داد: اما درباره هزینه‌هایی مانند سرویس، غذا، میان‌وعده، اردو و آموزش شنا که از ۹ اسفند به بعد عملاً ارائه نشده، اگر خانواده‌ها مبلغی پرداخت نکرده‌اند، طبیعتاً نباید پرداختی انجام دهند، اما اگر این هزینه‌ها دریافت شده، مدارس فقط دو راه دارند؛ یا باید مبلغ را به خانواده‌ها عودت دهند یا آن را به‌عنوان بخشی از شهریه سال آینده لحاظ کنند.

وی با اشاره به تعیین زمان مشخص برای این موضوع گفت: آخرین زمان تعیین تکلیف این مبالغ تا زمان ثبت‌نام سال آینده دانش‌آموزان خواهد بود و مدارس موظفند تکلیف هزینه‌های مازاد را روشن کنند.

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که برخی مدارس اعلام کرده‌اند مبالغ نزد مدرسه باقی می‌ماند تا سال آینده از شهریه کسر شود، تصریح کرد: این موضوع در صورتی قابل قبول است که خانواده‌ها رضایت داشته باشند و دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید نیز در همان مدرسه مشغول به تحصیل باشد.

وی همچنین با اشاره به روند رسیدگی به شکایات خانواده‌ها خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی ما انجام شده، اما اجرای آن بر عهده استان‌ها و ادارات مناطق است. خانواده‌ها ابتدا باید به اداره آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنند. مدیر منطقه موظف به پاسخگویی است. اگر پاسخ نگرفتند، می‌توانند از طریق سامانه ثبت شکایت یا مراجعه به اداره کل استان اقدام کنند و در نهایت موضوع را به وزارت آموزش و پرورش ارجاع دهند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه تعداد مدارس متخلف زیاد نخواهد بود، تأکید کرد: اگر مورد مشخصی از تخلف گزارش شود، حتماً به استان مربوطه اعلام خواهیم کرد تا پیگیری لازم انجام شود.

محمودزاده در پایان بار دیگر تأکید کرد: شهریه مربوط به برنامه‌های درسی باید پرداخت شود، چون مدارس همچنان هزینه‌های جاری، حقوق معلمان، اجاره و فعالیت‌های آموزشی را دارند، اما هزینه خدماتی که ارائه نشده، باید یا بازگردانده شود یا در شهریه سال آینده محاسبه شود و تعیین تکلیف آن نباید به بعد از زمان ثبت‌نام موکول شود.