ارسال ۱۰۰۰ دارو و ۹۷۰ پانسمان بیماران پروانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ای بی، در شرایطی که آغاز سال ۱۴۰۵ با دشواری‌های ناشی از دوره جنگ ۴۰روزه رمضان همراه بود، مؤسسه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای‌بی ایران) تمام خدمات حمایتی، درمانی و تدارکاتی این مجموعه را بدون وقفه ادامه داد و روند خدمت‌رسانی به بیماران پروانه‌ای کشور، همانند سال گذشته، با نظم و انسجام کامل پیش رفته است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات خانه ای‌بی در فروردین ۱۴۰۵، ارسال بیش از ۱۰۰۰ بسته دارویی تخصصی به بیماران سراسر کشور بوده است. این بسته‌ها شامل داروهای رایج، تجهیزات درمانی مرتبط با زخم‌ها، ملزومات مراقبت روزانه و اقلام موردنیاز بیماران است که از طریق پست به دست خانواده‌ها رسیده است.

در حوزه حمایت‌های مالی نیز، خانه ای‌بی طی فروردین ۱۴۰۵ اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. این مؤسسه کمک‌هزینه معیشت ماهانه بیماران تحت پوشش در سال جاری از ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۴ به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش داده است. این کمک‌هزینه در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برای ۱,۰۱۱ نفر از بیماران به مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای هر نفر واریز شده است.

بخش دیگری از خدمات مالی خانه ای‌بی مربوط به هدایای تولد بیماران پروانه‌ای است. این هدایا که سال گذشته به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت می‌شد، در سال ۱۴۰۵ به ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است. مطابق گزارش فروردین ماه، این هدایا برای ۸۴ نفر از بیماران متولد این ماه واریز شده است.

همچنین کمک‌هزینه ویژه ایتام پروانه‌ای نیز در فروردین ماه پرداخت شده است. در این طرح حمایتی، برای ۸۰ نفر از بیماران یتیم، مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان کمک‌هزینه ماهانه پرداخت شده است.

در بخش تأمین پانسمان‌های تخصصی نیز خانه ای‌بی در فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۷۰۰ بسته پانسمان تخصصی در سری اول و ۲۷۰ سری پانسمان در مرحله دوم را از طریق پست به دست بیماران در سراسر کشور رسانده است. این پانسمان‌ها شامل انواع تخصصی مورد نیاز بیماران پروانه‌ای ازجمله پانسمان‌های ضدچسبندگی و اقلام جانبی مورد نیاز است.

در کنار خدمات درمانی و مالی، واحدهای مددکاری، روانشناسی و پیگیری اجتماعی خانه ای‌بی نیز همانند سال گذشته بدون وقفه فعال بوده‌اند.

در حوزه درمان‌های تخصصی و خدمات بیمارستانی نیز فعالیت‌ها ادامه داشته است. طبق گزارش رسمی، فرآیند هماهنگی جراحی‌ها، پیگیری پرونده‌های بستری، تنظیم نوبت مراجعه به مراکز درمانی و ارتباط با تیم‌های پزشکی همچنان در جریان است.