به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان، ساعتی پیش با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از روز ۳۱ فروردین به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارش‌زا، ناپایداری‌های همرفتی به شکل رگبار شدید باران، رعدو برق، وزش باد شدید موقتی، تگرگ، در ارتفاعات بارش برف و نوسانات دما رخ خواهد داد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این ناپایداری‌های همرفتی که تا روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد، به ویژه مناطق غربی استان از جمله شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و ارتفاعات شمالی اصفهان را فرا می گیرد.

هواشناسی اصفهان نسبت به وقوع مخاطراتی مانند جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، مه گرفتگی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال اختلال در تامین حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز هشدار داده و توصیه کرده است که هموطنان از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

هواشناسی در ادامه بر لزوم پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت گردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی تاکید کرده است.