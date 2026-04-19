به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۶۵۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی استان اختصاص یافت.

وی افزود: همچنین ۲۱۵ میلیارد تومان برای احداث پایگاه‌ها و خرید تجهیزات مورد نیاز به سازمان اورژانس استان تهران تخصیص داده شد.

سپهری با بیان اینکه توجه به رفاه دانشجویان نیز در دستور کار قرار داشته، خاطرنشان کرد: ۲۸۰ میلیارد تومان برای تعمیر، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و مراکز توانبخشی به دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، تربیت مدرس، فرهنگیان و توانبخشی تخصیص پیدا کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تأکید کرد: این اقدامات در راستای بهبود زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و رفاهی مراکز علمی استان انجام شده است.