سپهری: بودجه ۷.۵ همتی تهران در مقابل درآمد ۱۳۵۰ همتی مالیاتی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالبه‌گری اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود با نقد سازنده و بیان واقعیات، زمینه احقاق حق استان تهران را فراهم کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تهران نظیر استقرار ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان و ۳۶ درصد ارزش افزوده کشور، گفت: با وجود این توانمندی‌ها، استان با عقب‌ماندگی‌های جدی زیرساختی و خدماتی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند نگاه و راهکار ملی است.

سپهری تراکم جمعیتی هزار نفری در هر کیلومتر مربع (میانگین کشوری ۴۹ نفر) را عامل بحران‌هایی همچون آلودگی هوا، ناترازی انرژی و کمبود آب دانست و افزود: ۳۲ درصد جمعیت استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساکن هستند که منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

کمبود ۱۱۶۱ کلاس درس و اجرای ۴۲۸ مدرسه جدید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به کمبود ۱۱۶۱ کلاس درس در استان گفت: احداث ۶۲۴ مدرسه تا پایان دولت هدف‌گذاری شده که عملیات اجرایی ۴۲۸ مدرسه آغاز شده و ۱۲۸ مدرسه تکمیل و تحویل شده است. همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع استانی و مسئولیت اجتماعی نفت به نوسازی مدارس اختصاص یافته است.

سپهری بودجه مصوب امسال استان را ۷.۵ همت اعلام کرد که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته و افزود: درآمد مالیاتی استان سال گذشته ۷۲۵ همت بود که ۹۴ درصد محقق شد و امسال این رقم با رشد ۹۰ درصدی به ۱۳۵۰ همت رسیده، اما بودجه مصوب استان در قیاس با حجم پروژه‌ها ناچیز است.

وی با اشاره به وجود ۷۶۸ پروژه نیمه‌تمام استانی با میانگین عمر ۸ سال، تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها حدود ۱۸ همت اعتبار نیاز است که با تخصیص ۵۰ درصدی بودجه، تکمیل آن‌ها ۶ تا ۷ سال طول می‌کشد.

تخصیص اعتبار برای اورژانس، هلال‌احمر و خوابگاه‌های دانشجویی

سپهری از تخصیص ۲۱۵ میلیارد تومانی به اورژانس تهران برای تجهیز و احداث ۲۰ پایگاه، ۲۵۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر برای احداث ۱۰ پایگاه امداد و نجات و ۲۶۰ میلیارد تومان برای بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.

وی همچنین گفت: با تفویض اختیار معاون رئیس‌جمهور در پایان سال، ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای به دستگاه‌های خدمات‌رسانی همچون انتقال خون، پزشکی قانونی، زندان‌ها و جهاد کشاورزی تخصیص یافت تا مشکلات پرداختی پرسنلی و هزینه‌های جاری آن‌ها برطرف شود.

وضعیت راه‌های روستایی و آب شرب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه ۸۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت برخوردارند، گفت: همچنان ۸۱ کیلومتر عقب‌ماندگی در حوزه راه روستایی وجود دارد. وی افزود: ۹۹ درصد مردم استان از آب آشامیدنی سالم برخوردارند و در مناطق روستایی این رقم ۷۵ درصد است که از میانگین کشوری ۷۲ درصد بهتر است.

سپهری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت‌ها، تصمیم‌گیری و توزیع منابع باید متوجه عقب‌ماندگی‌های استان تهران باشد.