مقام معظم رهبری همچون‌ پدر در حال رهبری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود نبوی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ الزهرا، صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز دختر و بزرگداشت یاد دانشجویان دختر شهید در یکی از دانشگاه‌های تهران گفت: دشمن در جنگ ۴۰ روزه اخیر، با حمله به ۳۲ دانشگاه و مرکز علمی کشور، مرتکب جنایت جنگی شد. در این حملات، ۱۸۰ استاد، دانشجو و کارمند دانشگاه شهید شدند. ما این حملات را محکوم می‌کنیم.

نبوی با اشاره به تجمع شبانه مردم در حمایت از نظام افزود: حفظ گوهر انقلاب سخت شده و مردم این را درک کرده و حمایت می‌کنند. این سرمایه اجتماعی در پویش «جان فدای رهبر» به ۲۷ میلیون رسیده است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ الزهرا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، خاطره‌ای از شهید طهرانچی را این‌گونه روایت کرد: در دوران فعالیت‌ام در دانشگاه شهید بهشتی، مقاله یکی از اساتید آمریکایی در هیئت رئیسه بررسی شد. در این مقاله آمده بود: «ایران تمدن‌های دیرینی داشته، اما پادشاهان قاجار و پهلوی آن تمدن را از ایران دور کردند؛ اما اکنون ایران رهبری دارد که مردم را به آن تمدن نزدیک می‌کند.»

نبوی تأکید کرد: دشمن این واقعیت را درک کرده و نمی‌خواست مقام معظم، رهبر شود. در این مدت پیام هایی که رهبر انقلاب دادند عالمانه بود و همچون‌ پدر در حال رهبری هستند.