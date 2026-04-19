به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، بر اساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی سازمان صداوسیما، در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۲۵ فروردین تعداد ۷۸ هزار و ۱۸۶ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.
از میان شبکههای تلویزیونی بهترتیب برنامههای سیاسی، اشکالات فنی و شبکه خبر عمدهترین موضوعات مورد تماس مردم بودهاند. از میان موضوعات و برنامههای سیاسی پرتکرار میتوان به ابراز ناراحتی و همدردی مردم درباره شهادت قائد امت، فرماندهان و مسئولان عالیرتبه، دانشآموزان میناب و شماری از مردم بیگناه در جنگ تحمیلی سوم، اعلام بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله)، برنامههای تحلیلی و گفتگومحور بهویژه «بهوقت ایران» شبکه خبر اشاره کرد.
همچنین قدردانی از زحمات شبانهروزی عوامل رسانه ملی در جنگ تحمیلی سوم، پوشش مراسم وداع با پیکرهای مطهر فرماندهان، مقامات عالیرتبه و شهدای جنگ تحمیلی سوم و قدردانی از زحمات جانبرکفان نیروهای مسلح و درخواست خونخواهی قائد شهید امت و سایر شهدا، پخش بیشتر تصاویر اصابت موشکهای ایرانی به مواضع دشمنان امریکایی صهیونی، عدم بازگشایی تنگه هرمز پس از توافق احتمالی، اعلام مداوم دستاوردهای سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی سوم، پاسخ قاطع به تجاوزات دشمنان و ادامه آن تا پیروزی کامل کشور در تماسهای مردمی مورد توجه ویژه بودند.
دریافت غرامت جنگ تحمیلی سوم از دشمنان و پخش اخبار دقیقتر با جزئیات بیشتر برای آگاهسازی مردم، گلایه از پخش تصاویر تکراری از اصابت موشکهای ایرانی به مواضع دشمن، ابراز نظراتی درباره مذاکرات، گلایه از برخی اظهارنظرهای مسئولان، مجریان و مهمانان، درخواست عدم صحبت درباره برخی مکانهای حساس و نقاط حضور مردم در تجمعات شبانه نیز از دیگر محورهای تماسهای مردمی در ایام جنگ تحمیلی سوم بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره اشکالات فنی نیز شامل قطع شدن شبکههای تلویزیونی و رادیویی و اعلام چگونگی راهاندازی مجدد آنها بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه خبر شامل تشکر از برنامههای مختلف بهویژه برنامه «بهوقت ایران» با توجه به اجرای خوب مجری، حضور کارشناسان شایسته و محتوای روشنگرانه و آگاهیبخش، درخواست افزایش مدتزمان پخش و انتقاد به اجازه صحبت ندادن مجریان به کارشناسان بوده است.
