به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبدلی صبح یکشنبه در بازدید از مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری بر ضرورت تقویت زیرساختهای تکثیر و احیای گونههای ارزشمند خاویاری تأکید کرد.
عبدلی با قدردانی از اقدامات انجامشده در مرکز شهید رجایی، حمایت هدفمند از برنامههای بازسازی ذخایر دریای خزر را ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر به تقویت ظرفیتهای فنی این مراکز شد.
نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت این مرکز در حفظ ذخایر آبزیان، اعلام کرد: تلاشها برای رفع موانع تأمین مولد و افزایش توان تولید در مراکز بازسازی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
در این بازدید که با حضور جمعی از کارشناسان فنی و مسئولان تخصصی برگزار شد، آخرین وضعیت فرآیندهای تکثیر، احیا و رهاسازی مولدین خاویاری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در نشست مشترک پس از بازدید، مهمترین چالشها از جمله تأمین مولدین مناسب برای تکثیر و موانع موجود در مسیر تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم تسریع در رفع این مشکلات تأکید شد.
