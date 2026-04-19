۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

سرعت وزش باد تا سه‌شنبه افزایش می یابد؛ ممنوعیت توقف در حاشیه مسیل‌ها

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش سرعت وزش باد به حد نسبتاً شدید از امروز (یکشنبه) و تداوم فعالیت سامانه بارشی تا سه‌شنبه خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از امروز سرعت وزش باد در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد و به حد نسبتاً شدید می‌رسد. آسمان اغلب مناطق نیز ابری تا نیمه‌ابری بوده و در برخی ساعات با بارش‌های رگباری و رعد و برق همراه است.

وی افزود: سامانه بارشی از شنبه شب وارد استان شده و بیشترین بارش آن تا صبح امروز با ۸ میلی‌متر از ایستگاه هواشناسی علوم پایه زنجان ثبت شده است. این سامانه تا روز سه‌شنبه فعال خواهد بود و به همین منظور هشدار سطح زرد صادر شده است.

رحمان‌نیا با تأکید بر ماهیت رگباری بارش‌ها، ادامه داد: احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد. از شهروندان می‌خواهیم از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و به دلیل خطر رعد و برق در ارتفاعات حضور پیدا نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به وضعیت دما اشاره کرد و گفت: امروز حداقل دمای استان افزایش یافته و از شدت سرما کاسته شده است. این روند تا سه‌شنبه ادامه دارد، اما صبح چهارشنبه دما اندکی کاهش می‌یابد.

رحمان‌نیا دخاطرنشان کرد: هم‌اکنون دمای هوای زنجان ۱۱ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز سه درجه افزایش یافته است.

کد مطلب 6804908

