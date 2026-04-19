جزئیات اجرای پویش ایران همدل در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور پویش سراسری کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: این پویش تحت عنوان قرارگاه حمایتی- اجتماعی ایران همدل با هدف اصلی کمک رسانی به آسیب دیدگان جنگ در حال اجرایی است.

محبی بیان کرد: قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل با هدف بسیج ظرفیت‌های مردمی، سازماندهی کمک‌های خیرین و تشکل‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه حمایت‌های فوری و موثر به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان تشکیل شده است.

وی با اشاره به هدف این پویش، اولویت اصلی کمکها را مددجویان آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد ذکر کرد و افزود: در صورت ضرورت تمامی آسیب‌دیدگان جنگ رمضان مشمول این پویش خواهند بود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: مهم‌ترین ماموریت‌های این قرارگاه شامل شناسایی سریع خانواده‌های آسیب‌دیده، تامین و توزیع بسته‌های معیشتی، پرداخت کمک‌های نقدی فوری، ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارات معیشتی و اموال خانوارهای مشمول است.

وی با اشاره به شیوه‌های مشارکت مردمی در این پویش گفت: مردم نیکوکار و نوعدوست هم استانی می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری و یا شماره کارت مجازی کمک های نقدی خود را جهت کمک به نیازمندان پرداخت کنند.

محبی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این با نصب اپلیکیشن «صدقه من» روی گوشی همراه و یا مراجعه به دفاتر ۱۹ گانه کمیته امداد در سراسر استان و یا مراکز نیکوکاری از دیگر راه‌های پرداخت کمک‌های مردمی برای کمک به نیازمندان است.