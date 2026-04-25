توزیع ۷۲۰ کارت خرید برای تقویت امنیت معیشت بین مددجویان گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور مدیرکل کمیته امداد گیلان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: در راستای اقدامات اجرایی قرارگاه مردمی حمایتی – اجتماعی ایران همدل و در قالب تفاهم‌نامه همکاری فیمابین منطقه آزاد بندرانزلی و کمیته امداد استان گیلان، تعداد ۷۲۰ کارت خرید، بین مددجویان این نهاد توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با اشاره به اهداف اجرای این طرح، اظهار کرد: این طرح با هدف پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر، تقویت امنیت معیشتی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و حمایت مؤثر از خانواده‌های نیازمند در شرایط حساس کنونی انجام پذیرفت.

جلالی پور، ادامه داد: در این طرح، تعداد ۷۲۰ عدد کارت خرید از فروشگاه به ارزش مجموع ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان بین مددجویان کمیته امداد استان گیلان توزیع شد.

رئیس قرارگاه مردمی حمایتی – اجتماعی ایران همدل گیلان، اضافه کرد: با مشارکت و هم‌افزایی صورت گرفته، مبلغ یک میلیارد تومان نیز به صورت مساعدت بلاعوض بین اقشار کم برخودار ساکنین روستاهای منطقه آزاد بندرانزلی اعطاء شد.

جلالی پور، در پایان خاطرنشان کرد: قرارگاه مردمی ایران همدل به منظور سازماندهی کمک های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت فوری از نیازمندان و جبران خسارات معیشتی و مالی در ایام جنگ تحمیلی سوم تشکیل گردید.