۵ هزار بسته بهداشتی میان نیازمندان خوزستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای در تشریح جزئیات این اقدام خیرخواهانه افزود: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و نیکوکاران استان، تلاش کردیم گامی مؤثر در جهت حمایت از نیازمندان برداریم.
وی بیان کرد: این گونه طرحها علاوه بر بهبود شرایط سلامت مددجویان، موجب ارتقای سطح حمایت از خانوارهای نیازمند، افزایش روحیه و احساس آرامش در میان خانوادههای تحت حمایت میشود.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: این نهاد همواره در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مددجویان حرکت میکند. این طرحها بخشی از اقدامات مستمر برای توسعه خدمات سلامت و رفاه اجتماعی است.
شیبه در ادامه به قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل اشاره کرد و گفت: این قرارگاه با هدف توسعه همافزایی ظرفیتهای مردمی، سازماندهی کمکهای خیران و تشکلهای مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه حمایتهای فوری و مؤثر به خانوادههای آسیبدیده از جنگ رمضان تشکیل شده است.
وی، مهمترین ماموریتهای این قرارگاه را شناسایی سریع خانوادههای آسیبدیده، تأمین و توزیع بستههای معیشتی، پرداخت کمکهای مالی و معیشتی، ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارتهای خانوارهای مشمول عنوان
کرد.
