  1. استانها
  2. خوزستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

۵ هزار بسته بهداشتی میان نیازمندان خوزستان توزیع شد

اهواز – مدیرکل کمیته امداد امام استان خوزستان گفت: طرح توزیع پنج هزار بسته بهداشتی شامل لوازم بهداشتی و مواد شوینده به ارزش ۶.۵ میلیارد تومان با مشارکت خیران در سراسر استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح جزئیات این اقدام خیرخواهانه افزود: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام و نیکوکاران استان، تلاش کردیم گامی مؤثر در جهت حمایت از نیازمندان برداریم.

وی بیان کرد: این گونه طرح‌ها علاوه بر بهبود شرایط سلامت مددجویان، موجب ارتقای سطح حمایت از خانوارهای نیازمند، افزایش روحیه و احساس آرامش در میان خانواده‌های تحت حمایت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: این نهاد همواره در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مددجویان حرکت می‌کند. این طرح‌ها بخشی از اقدامات مستمر برای توسعه خدمات سلامت و رفاه اجتماعی است.

شیبه در ادامه به قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل اشاره کرد و گفت: این قرارگاه با هدف توسعه هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، سازماندهی کمک‌های خیران و تشکل‌های مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه حمایت‌های فوری و مؤثر به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان تشکیل شده است.

وی، مهم‌ترین ماموریت‌های این قرارگاه را شناسایی سریع خانواده‌های آسیب‌دیده، تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی، پرداخت کمک‌های مالی و معیشتی، ارائه خدمات حمایتی ضروری و کمک به جبران بخشی از خسارت‌های خانوارهای مشمول عنوان

کرد.

کد مطلب 6814295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها