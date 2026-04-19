به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ محمد جواد عزتی وظیفه خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه همزمان با آغاز جنگ و راهاندازی پویش «جبهه مردمی ایران ما» موج گستردهای از مشارکتهای مردمی و حضور چهرههای شناختهشده ورزشی، هنری و اجتماعی شکل گرفته است، میگوید: «تاکنون بیش از ۲۳۰ هزار نفر با تخصصهای مختلف برای همکاری با این پویش ثبتنام کردهاند.
یکی از اتفاقات بسیار خوب این بود که بیش از ۵۰۰ نفر از چهرههای معروف و افراد شناخته شده نیز اعلام آمادگی کردند تا به این پویش بپیوندند. اکرم خدابنده لو کاپیتان سابق تیم ملی تکواندو بانوان، پژمان جمشیدی، حسین تبریزی، علیرضا استادی، اتابک نادری، فریبا کوثری، سیروس همتی، یوسف تیموری، مهدی فقیه و نعیمه نظام دوست از جمله چهرههای شاخص سینما در کنار دیگر قهرمانان و و بسیاری از اعضای تیمهای معروف استقلال، پرسپولیس و تراکتور و اعضای تیم ملی گلف و دوومیدانی از جمله داوطلبان شرکت کننده در این پویش هستند.»
عزتی با اشاره به حضور میدانی این چهرهها توضیح میدهد: «این افراد علاوه بر همراهی با امدادگران، در برخی محلهای استقرار نیروهای امدادی نیز حضور پیدا کردند و مشارکت عملی هم داشتند.»
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر درباره میزان مشارکت مردمی نیز میگوید: «تا این لحظه بیش از ۲۳۰ هزار نفر در سراسر کشور در این پویش ثبتنام کردهاند و تخصص خود را در هشت دسته مشخص شده اعلام کردهاند. از نجار و بنا گرفته تا پزشک، پرستار، راننده تاکسی، راننده پایه یک و دهها تخصص دیگر در این پویش مردمی حضور دارند. ما در حال سازماندهی این نیروها هستیم تا از توان آنها بویژه در حوزه بازسازی که در حال حاضر آغاز شده است، استفاده کنیم؛ به عنوان نمونه در تعمیر خانههایی که نیاز به شیشه، درب و پنجره دارند، افراد در حال خدماترسانی هستند.»
او توضیح میدهد: «این پویش در هفته اول جنگ رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است و همچنان هم ادامه دارد. هدف این پویش جذب نیروهای داوطلب و کمکهای مردمی است. همه افراد با هر تخصصی میتوانند به آدرس https:// helaleman. rcs.ir/jebhe مراجعه و در فرم ثبتنام یکی از هشت گروه تخصصی را انتخاب کنند.»
عزتی همچنین از ایجاد پایگاههای میدانی در سراسر کشور خبر میدهد و میگوید: «در ۸۹۰ نقطه کشور که تجمعات شبانه برقرار است، چادرهای هلالاحمر برپا شده و نیروهای ما در آنجا حضور دارند. این چادرها علاوه بر جذب داوطلب و جمعآوری کمکهای مردمی، بهصورت خلاقانه به مراکز خدمترسانی تبدیل شدهاند؛ به غیر از حضور پزشکان متخصص و عمومیبرای ویزیت رایگان شبانه، فضاهای دوستدار کودک برای ارائه خدمات تربیتی و حمایتی فعال شده تا پدرها و مادرها بتوانند با سپردن فرزندان خود در تجمعات شبانه با خیال راحت شرکت کنند.»
عزتی درباره نحوه مشارکت افراد آموزشدیده در حوزه امداد و نجات نیز میگوید: «خوشبختانه در طول جنگ رمضان نیروهای جمعیت هلال احمر به تعداد کافی برای خدماترسانی به آسیب دیدگان جنگی حضور داشتند و کمبودی در حوزه امداد و نجات وجود نداشت. اما اگر در آینده دوباره درگیر جنگ شویم، در صورتی که نیروهای فعلی نتوانند در همه نقاط خدماترسانی کنند و به حضور نیروهای جدید نیاز داشته باشیم، افرادی که آموزشهای امدادی یا کمکهای اولیه دیدهاند نیز میتوانند از طریق همین پویش اعلام آمادگی کنند.»
عزتی با تأکید بر اینکه ظرفیت عظیم مردمیکه به این پویش پیوستهاند، حفظ میشوند، میگوید: «برای این دسته از افراد که ثبتنام کردهاند و همچنین افرادی که در آینده به پویش میپیوندند در حوزههای مختلف بویژه ساخت و بازسازی کشور نقش و مأموریت تعریف میکنیم.» طبق اعلام رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر ماهیت جبهه مردمی ایران ما به هیچ وجه جنبه اداری و تشریفاتی ندارد؛ این پویش حرکتی مردمی، تخصصمحور و مبتنی بر همدلی است تا در کنار نهادهای امدادی کشور، در شرایط بحران، بازسازی و پشتیبانی از مردم، نقش مؤثری داشته باشد.
نظر شما