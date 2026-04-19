به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به مناسبت تحولات اخیر تاکید کرد: نیروهای مقاومت به پشتوانه مردم و آزادگان جهان در ایران، لبنان و ... اراده خود را بر دشمن زبون تحمیل میکنند و این هنوز از نتایج سحر است.
متن پیام آقای جلیلی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رژیم منحوس صهیونی عملیات به شهادت رساندن سید مقاومت نصرالله را «نظم جدید» نامید. همان زمان پاسخ داده شد «نظم جدید را فرزندان مقاومت رقم خواهند زد». امروز جهان به خوبی گواهی میدهد که نظم جدید را نه آمریکا و رژیم صهیونی که گفتمان پیروز و مقتدر مقاومت تعیین میکند.
نیروهای مقاومت به پشتوانه مردم و آزادگان جهان در ایران، لبنان و ... اراده خود را بر دشمن زبون تحمیل مینمایند و این هنوز از نتایج سحر است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند انتقام خون رهبر عظیم الشان و همهی شهدا را خواهند گرفت.
نظر شما