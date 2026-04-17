۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

پاسخ ترامپ به حسن‌نیت تهران در تنگه هرمز: محاصره دریایی ایران پابرجاست

پاسخ ترامپ به حسن‌نیت تهران در تنگه هرمز: محاصره دریایی ایران پابرجاست

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به حسن نیت جمهوری اسلامی در باز کردن تنگه هرمز اعلام کرد که محاصره دریایی ایران پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به حسن نیت جمهوری اسلامی در بازکردن تنگه هرمز در تروث سوشال نوشت: تنگه هرمز به‌طور کامل باز بوده و برای فعالیت‌های تجاری و عبور کامل آماده است؛ با این حال، محاصره دریایی همچنان با تمام قوا و به‌طور کامل صرفاً در ارتباط با ایران برقرار خواهد ماند تا زمانی که فرآیند تعامل ما با تهران به‌طور صددرصدی تکمیل شود.

پاسخ ترامپ به حسن‌نیت تهران در تنگه هرمز: محاصره دریایی ایران پابرجاست

این ادعا در حالیست که از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکایی‌ها تاکنون، چندین نفتکش و ابرنفکش مرتبط با ایران منطقه دریایی تحت محاصره را ترک کرده اند.

ترامپ در حالی از آزاد بودن تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز ابراز خوشحالی می کند که این تنگه پیش از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باز بود.

رئیس جمهوری آمریکا که تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی و تغییر نظام ایران را غیرقابل مذاکره اعلام کرده بود اکنون مجبور است باز شدن تنگه هرمز را برای خود به عنوان دستاورد معرفی کند!

ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح ۱۰ بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد. دشمن که در نبرد میدانی شکست خورده بود در نهایت تسلیم خواست ایران شد.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح ۱۰ ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.

    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      بی عقل کله پوک امریکا شیطان بزرگ بطور کامل مشاعر خودش را از دست داده یاوه سرایی میکند ، شاید هم مودب و منقلب شده میگوید : تنگه هرمز باز است با ادب و احترام از ایران تشکر کرده تشکر کردن را هم یاد گرفته فحاشی و تهدید کردن را کنار گذاشته میخواهد لذت آدم بودن را برای یک بار هم که شده تجربه کند شاید خوی درندگی وحشیگری تهاجم و تجاوز به حقوق آدمها و خودفروشی بخاطر پول و شهرت و منیت تکبر خودنمایی را کنار گذاشت تغییر کرد آدم شد !
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      یعنی چه؟!تنگه باز بشه ولی محاصره‌ دریایی این جنایتکارآدمکش سرجاش باشه

