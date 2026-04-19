۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

رئیس پیشین سیا: ایران با کنترل تنگه هرمز به لحاظ راهبردی قوی‌تر می‌شود

رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) اعلام کرد ایران با کنترل تنگه هرمز به لحاظ راهبردی قوی‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور(سیا) در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اعلام کرد جنگ ممکن است موجب تضعیف ایران از نظر نظامی شده باشد اما ممکن است باعث قدرتمندتر شدن تهران از منظر راهبردی شود.

وی، سرنوشت نهایی نحوه کنترل تنگه هرمز توسط ایران را تعیین کننده میزان تاثیرگذاری این موضوع بر قدرت راهبردی تهران ارزیابی کرد.

از زمان تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، جمهوری اسلامی کنترل عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز و تامین امنیت آنها را برعهده گرفته است.

اختلالات بوجود آمده در عبورو مرور از تنگه هرمز در نتیجه جنگ علیه ایران، موجب گرانی انرژی و کالا در بخش های زیادی از جهان شده است.

    • نادر IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چشم آبی سنجد مغز در جنگ 8ساله نه تنگه بستیم،نه موشک داشتیم و نه اتم ولی پوزه تان را به خاک مالیدیم وامروز قدرت اول در جهانیم باید زانو بزنید،باید...

