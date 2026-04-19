به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، طی حکمی حسین رضاییزاده را به عنوان «دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی» منصوب کرد.
در متن حکم معاون علمی رییسجمهور آمده است:
«نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب، بنابر پیشنهاد رئیس محترم مرکز توسعه فناوریهای راهبردی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان دبیر ستاد علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی منصوب میکنم.
با توجه به اهمیت اهداف سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، ضروری است توسعه زیست بوم فناوری، نوآوری و توسعه بازار این حوزه، اولویت کشور با استفاده از تجارب گذشته، خبرگان مرتبط و با اتخاذ رویکرد ملی و فرازنگرانهای در هماهنگی با مرکز توسعه فناوریهای راهبردی پیگیری فرمایید.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیگیری از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاستهای دولت چهاردهم خواستارم.»
رضاییزاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشک و دانشآموخته دکترای تخصصی طب ایرانی است که پیش از این ریاست مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز مدیر توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.
