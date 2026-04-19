به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ناظم بکائی رئیس دانشگاه الزهرا (س) امروز در حاشیه مراسم ویژه برنامه دختر ایران که به مناسبت میلاد حضرت معصومه (ع) و یاد بانوان شهیده دانشگاه الزهرا (س) در جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد با اشاره به برخی از دانشآموختگان و دانشجویان دانشگاه که در حوادث اخیر آسیب دیده یا به شهادت رسیدهاند، گفت: یکی از فارغالتحصیلان ما در حین فعالیتهای جهادی به شهادت رسیدند. همچنین خانم خطیب، از دانشآموختگان دانشگاه الزهرا (س) و دختر شهید خطیب، وزیر اطلاعات، در پی اصابت به منزلشان به همراه پدر و مادرشان به شهادت رسیدند. ریحانه طاهری که پدر ایشان جزو پروژه های فیزیک بود، و در پژوهشکده فعال بودند، تمام اعضای خانواده باهم به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: در مورد مهدیه اسفندیاری نیز بعد از دو همایشی که با موضوع غزه داشتیم این اتفاق رخ داد، ما مصاحبه کردیم، طلب کردیم و به یادش کاشت نهال داشتیم که به اسمش هنوز در دانشگاه هست، امیدواریم بودیم خودشان امروز این روایت رو دوباره تکرار کنند که با توجه به اینکه خیلی تحت فشار بوده و از وقتی هم که آمده اند مرتب در اجتماعات حضور داشتند و با توجه به اینکه یک سال و خوردهای شرایط سخت زندان را سپری کرده اند، دیشب خبردار شدیم که در بیمارستان بستری شدند امیدواریم پس از بهبودی، مجدداً میزبان ایشان باشیم و مراسمی نیز برگزار کنیم.
وی درباره نحوه آموزش دانشگاه ها نیز گفت: طبق پروتکلهای اعلامشده از سوی وزارت علوم، آموزشها بهصورت مجازی در حال انجام است و تأکید شده که ارزیابی دانشجویان از طریق برگزاری آزمون های مستمر و میانترم صورت گیرد تا حقی از دانشجویان ضایع نشود.
وی افزود: دفاع از پایاننامهها نیز بهصورت مجازی و در چارچوب مهلتهای تعیینشده در حال انجام است و روند آموزشی دانشگاه مطابق بخشنامههای وزارتخانه ادامه دارد.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) درباره وضعیت اینترنت دانشگاهها نیز گفت: پیگیری برای اتصال اینترنت بینالمللی در حال انجام است و به نظر میرسد از روز گذشته اینترنت اساتید متصل شده است. همچنین بر اساس پروتکلهای سازمان فناوری اطلاعات، اتصال شبکه اینترنت دانشگاهها در دست اقدام است.
ناظمبکایی در پاسخ به سوال مهر در خصوص وضعیت خوابگاهها تصریح کرد: در حال حاضر خوابگاهها تا زمان اعلام وزارت علوم تعطیل هستند. با توجه به شرایط موجود، حتی در زمان برگزاری حضوری کلاسها نیز بسیاری از خانوادهها اجازه حضور دانشجویان را نمیدادند و حدود نیمی از دانشجویان خوابگاهی غایب بودند و برای تعداد محدودی از دانشجویان بین الملل نیز اسکان موقت در سایر دانشگاهها فراهم شده است.
وی با اشاره به زمانبندی ترم جاری خاطرنشان کرد: ترم از ۲۵ بهمن آغاز شده و تا هفته اول خرداد ادامه دارد و در حال حاضر حدود پنج هفته از زمان آموزشی باقی مانده است. پس از آن وارد دوره امتحانات خواهیم شد.
رئیس دانشگاه الزهرا (س) درباره نحوه برگزاری امتحانات گفت: تصمیمگیری در این خصوص بر عهده وزارت علوم است، اما در صورت واگذاری اختیار به دانشگاهها، احتمالاً امتحانات نیز بهصورت مجازی و مشابه کلاسها برگزار خواهد شد. همچنین تأکید داریم که ارزیابی دانشجویان به یک آزمون محدود نشود و مجموعهای از نمرات در طول ترم در نظر گرفته شود.
