  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

مهدیه اسفندیاری در بیمارستان بستری شد

مهدیه اسفندیاری از شب گذشته در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دختر ایران به مناسبت میلاد حضرت معصومه (ع) و به یاد بانوان دانشجوی شهیده جنگ تحمیلی اخیر صبح امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

همچنین قرار بود در این برنامه، مراسم استقبال از مهدیه اسفندیاری دانش آموخته زبان فرانسه این دانشگاه نیز برگزار شود که به دلیل وضعیت جسمی نامساعد و بستری شدن وی در بیمارستان برگزار نشد.

به گزارش مهر، مهدیه اسفندیاری فعال حقوق فلسطینیان اوایل اسفند ۱۴۰۳ در فرانسه زندانی شد. مهدیه اسفندیاری پس از ۱۴ ماه اسارت در فرانسه، آزاد و وارد کشور شد.

کد مطلب 6804894
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      8 7
      پاسخ
      خدا شفاشون بده ان شاءالله
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      6 8
      پاسخ
      مرگ بر فرانسه تا ابد
    • فریال IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بر بانوی اصیل ما. کسی که ماه‌ها از زندانی آزاد می‌شود که تغذیه درستی نداشته، نبایستی به طور ناگهانی شروع به تغذیه درست کند. بدن را باید کم‌کم به تغذیه درست وادار کرد تا کم‌کم بدن به غذا و تغذیه معمولی عادت کند. به نظر بنده شوک تغذیه‌ای به بدن ایشان رسیده که ایشان بستری شده است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها