مهدیه اسفندیاری در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دختر ایران به مناسبت میلاد حضرت معصومه (ع) و به یاد بانوان دانشجوی شهیده جنگ تحمیلی اخیر صبح امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد.



همچنین قرار بود در این برنامه، مراسم استقبال از مهدیه اسفندیاری دانش آموخته زبان فرانسه این دانشگاه نیز برگزار شود که به دلیل وضعیت جسمی نامساعد و بستری شدن وی در بیمارستان برگزار نشد.

به گزارش مهر، مهدیه اسفندیاری فعال حقوق فلسطینیان اوایل اسفند ۱۴۰۳ در فرانسه زندانی شد. مهدیه اسفندیاری پس از ۱۴ ماه اسارت در فرانسه، آزاد و وارد کشور شد.