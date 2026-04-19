۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو با ۸ فقره سرقت در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در اسلامشهر و اعتراف وی به ۸ فقره سرقت خبر داد.

بر اساس این گزارش، ماموران کلانتری ۱۴ احمدآباد مستوفی حین گشتزنی، به یک دستگاه خودروی سواری که در حال پرسه زدن بود، مشکوک شدند. پس از تعقیب و گریز، خودرو متوقف و راننده آن دستگیر شد.

شایان ذکر است، استعلام از مرکز پیام پلیس نشان داد این خودرو ساعتی پیش به سرقت رفته بود. متهم در تحقیقات پلیس به سرقت ۸ دستگاه خودرو اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

