انجام ۷ هزار و ۸۲۹ بازرسی فنی و خدماتی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سحری با اشاره به اجرای برنامه عملیاتی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در سال گذشته یک‌هزار و ۵۸۰ مورد بازدید فنی از واحدهای تولیدی، ۳۵ مورد بازرسی فنی انرژی از صنایع انرژی‌بر مشمول استاندارد اجباری، یک‌هزار و ۹۸۳ مورد بازرسی در قالب طرح امین صنایع غذایی و بهداشتی و ۵۴۶ مورد نیز در قالب طرح امین انرژی و محیط زیست انجام شده است.

وی افزود: در بخش صنعت نیز یک‌هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی از صنایع غیرفلزی و یک‌هزار و ۳۶۵ مورد از صنایع فلزی صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد کردستان یادآور شد: همچنین ۲۸ مورد بازرسی از محصولات دارای نشان حلال و ۷۵۴ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی در سطح استان انجام شده است.

سحری با اشاره به حوزه خدمات ادامه داد: در این بخش نیز ۱۹ هتل، ۷ هتل‌آپارتمان، ۳ خانه سالمندان، ۷۸ مرکز پیش‌دبستانی و مهدکودک، ۵ مرکز خدمات اتاق مادر و کودک و ۱۶ سردخانه مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، ۵ مورد خدمات پس از فروش لوازم خانگی و ۴ مورد خدمات پس از فروش خودرو نیز تحت نظارت قرار گرفته است.

مدیرکل استاندارد کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت نظارت بر مراکز ارزیابی کیفیت گفت: ۲۶۰ مورد نظارت بر آزمایشگاه‌های همکار و ۷۰ مورد نظارت بر شرکت‌های بازرسی همکار انجام شده تا از صحت عملکرد و دقت نتایج اطمینان حاصل شود.