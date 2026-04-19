به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت روز دختر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

در روزهای جنگ و مقاومت، شما دختران عزیز ایران زمین ایثار را معنا کردید. می‌توانستید در لباس عافیت بمانید و از هر گزندی در امان؛ اما پا به پای قهرمان پای لانچر و مردان دلاور نظم و امنیت در میدان حماسه‌ای خلق کردید که تصویر و زبان از گفتنش عاجز و ناتوان است.

دختران عزیز و نجیب سرزمینم؛ سپاس و قدردانی از شما عالیجنابان در هنگامه‌ نبرد، کمترین و کوچکترین کاری است که می‌توانم داشته باشم. روز دختر بر شما مبارک. شما نفس‌ها و جان‌های بیدار ایران هستید. شما جان‌فدای واقعی کشورم ایران هستید.