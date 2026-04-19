۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

رادان: جان‌فدایِ واقعیِ کشورم، شما دخترانِ عزیزِ ایران هستید

فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت روز دختر پیامی نوشت: در روزهای جنگ و مقاومت، شما دختران عزیز ایران زمین ایثار را معنا کردید. شما جان‌فدای واقعی کشورم ایران هستید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت روز دختر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

در روزهای جنگ و مقاومت، شما دختران عزیز ایران زمین ایثار را معنا کردید. می‌توانستید در لباس عافیت بمانید و از هر گزندی در امان؛ اما پا به پای قهرمان پای لانچر و مردان دلاور نظم و امنیت در میدان حماسه‌ای خلق کردید که تصویر و زبان از گفتنش عاجز و ناتوان است.

دختران عزیز و نجیب سرزمینم؛ سپاس و قدردانی از شما عالیجنابان در هنگامه‌ نبرد، کمترین و کوچکترین کاری است که می‌توانم داشته باشم. روز دختر بر شما مبارک. شما نفس‌ها و جان‌های بیدار ایران هستید. شما جان‌فدای واقعی کشورم ایران هستید.

