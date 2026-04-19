۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

تجلیل از عوامل فیلم «احمد» مقابل سردر دانشگاه تهران

اکران سیار فیلم سینمایی «احمد» با حضور و تجلیل از عوامل این اثر در مقابل سردر دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، در راستای پویش «روایت ایستادگی»، اکران میدانی فیلم سینمایی «احمد» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و اکران سیار مقابل سردر دانشگاه تهران به اجرا درآمد.

این مراسم با حضور امیرعباس ربیعی کارگردان فیلم سینمایی احمد و مهدیار شاپوری یکی از بازیگران این اثر برگزار و از آنها به پاس بازنمایی صادقانه مجاهدت‌های شهید احمد کاظمی تجلیل شد.

این حرکت فرهنگی که پیش از این نیز در تاریخ ۱۳ فروردین‌ با اکران فیلم سینمایی «نیم‌شب» آغاز شده بود، اکنون با محوریت تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، به یک رویداد مستمر تبدیل شده است.

واحد اکران سیار بهمن سبز با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و پیوند هنر هفتم با بدنه دانشجویی، محوطه نمادین سردر دانشگاه تهران را برای این رویداد انتخاب کرده است.

عطیه موذن

