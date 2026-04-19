  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

انهدام باند سارقان احشام در سمنان؛ ۳ سارق سابقه‌دار دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام باند سرقت احشام در شهر سمنان خبر داد و گفت: سه سارق سابقه‌دار که به ۱۳ فقره سرقت اقرار کرده‌اند، دستگیر و ۱۵ رأس احشام کشف و تحویل مالکان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع چندین فقره سرقت احشام در سمنان خبر داد و افزود: موضوع بلافاصله تحت رسیدگی کارآگاهان و پلیس آگاهی سمنان قرار گرفت.

وی از به‌کار گیری شگرد و ابزار و سامانه‌های هوشمند و تخصصی پلیس در جریان انجام این ماموریت خبر داد و بیان کرد: رد سارقان به سرعت مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سه سارق سابقه‌دار در سمنان خبر داد و اظهار داشت: با دستگیری متهمان باند سرقت احشام در سمنان متلاشی شد.

حسینی با اشاره به اینکه متهمان به انجام ۱۳ فقره سرقت احشام اقرار داشتند، ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دار است.

وی از کشف ۱۵ رأس احشام در این ماموریت خبر داد و اظهار کرد: این احشام با هماهنگی قضایی به مال‌باختگان تحویل داده شده است.

کد مطلب 6805122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها