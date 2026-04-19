به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع چندین فقره سرقت احشام در سمنان خبر داد و افزود: موضوع بلافاصله تحت رسیدگی کارآگاهان و پلیس آگاهی سمنان قرار گرفت.

وی از به‌کار گیری شگرد و ابزار و سامانه‌های هوشمند و تخصصی پلیس در جریان انجام این ماموریت خبر داد و بیان کرد: رد سارقان به سرعت مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سه سارق سابقه‌دار در سمنان خبر داد و اظهار داشت: با دستگیری متهمان باند سرقت احشام در سمنان متلاشی شد.

حسینی با اشاره به اینکه متهمان به انجام ۱۳ فقره سرقت احشام اقرار داشتند، ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دار است.

وی از کشف ۱۵ رأس احشام در این ماموریت خبر داد و اظهار کرد: این احشام با هماهنگی قضایی به مال‌باختگان تحویل داده شده است.