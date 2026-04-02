پویش کاشت نهال امید در عسلویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه عصر پنجشنبه در حاشیه این مراسم گفت: به مناسبت روز طبیعت (سیزدهبدر) و در راستای فرمان مقام معظم رهبری کاشت درختان مثمر به یاد شهدای جنگ رمضان، در شهرهای چاه مبارک و عسلویه اجرا شد.
اسکندر پاسالار افزود: این اقدام نمادین در راستای ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ محیط زیست و همچنین پویایی و سرزندگی ایران عزیز انجام شد.
پاسالار با تأکید بر اهمیت کاشت درختان مثمر، این برنامه را فرصتی برای گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان دانست.
فرماندار عسلویه از عموم مردم دعوت کرد تا در چنین برنامههایی مشارکت فعال داشته باشند.
این مراسم با حضور مسئولان محلی و مردم در مناطق چاه مبارک و عسلویه برگزار شد و نهالهای کاشتهشده، نمادی از پایداری، مقاومت، امید و پویایی جامعه است.
