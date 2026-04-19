  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

اجتماع دختران کشوردوست به یاد شهدای دختر جنگ

اجتماع دختران کشوردوست به یاد شهدای دختر جنگ اخیر امروز در تهران از ساعت ۱۹:۳۰ و همزمان در سراسر کشور برگزار می‌‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اجتماع دختران کشوردوست به یاد «جشن فرشته‌ها» برگزار می شود.

این رویداد هنری در پاسداشت شهدای دختر جنگ رمضان به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با برگزاری ویژه برنامه هایی در سراسر کشور برگزار می شود.

این مراسم در تهران امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در خیابان کشوردوست با حضور دختران کودک و نوجوان برگزار خواهد شد. دختران نوجوان ایرانی در این اجتماع با چادرنمازهایشان، زینت‌بخش این محفل نورانی خواهند بود.

کد مطلب 6804913
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها