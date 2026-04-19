اجتماع دختران کشوردوست به یاد شهدای دختر جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اجتماع دختران کشوردوست به یاد «جشن فرشته‌ها» برگزار می شود.

این رویداد هنری در پاسداشت شهدای دختر جنگ رمضان به ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با برگزاری ویژه برنامه هایی در سراسر کشور برگزار می شود.

این مراسم در تهران امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در خیابان کشوردوست با حضور دختران کودک و نوجوان برگزار خواهد شد. دختران نوجوان ایرانی در این اجتماع با چادرنمازهایشان، زینت‌بخش این محفل نورانی خواهند بود.