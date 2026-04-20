جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه فدراسیون بسکتبال در جنگ رمضان و در پی بمباران ورزشگاه آزادی متحمل خسارت های جدی شد، گفت: شدت انفجار به حدی بوده که بسیاری از شیشه ها شکسته و درها از جا خارج شده است. در کل به بخش داخلی ساختمان فدراسیون آسیب جدی وارد شده است. این خسارت ها در بسیاری اتاق ها و حتی دفتر مربوط به سازمان لیگ قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: سالن بسکتبال که از چندماه پیش بازسازی آن را در دستور کار قرار داده بودیم هم از خسارت های این بمباران در امان نبوده است. خسارت های زیادی به سقف سالن وارد شده است طوریکه در اثر موج انفجار، بخش هایی از سقف کَنده و چراغ ها هم از جا بیرون آمده اند. پرتاب شدن آنها باعث آسیب کف پوش سالن شده است در حالیکه به تازگی آن را تعویض کرده بودیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: میزان خسارت های وارد شده به کف پوش قابل توجه است. بخش هایی از آن قابل تعمیر است اما در بخش هایی از کف پوش فقط باید تعویض داشته باشیم.

وی در مورد برآورد انجام شده از میزان بودجه لازم برای بازسازی بخش های آسیب دیده فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: همین چند ماه پیش برای بازسازی سالن اقداماتی انجام شد و دوباره باید بخش هایی از آن را تکرار کنیم. برآورد قطعی و نهایی نداشته ایم اما خیلی راحت حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه کنیم.

داوری در مورد اقدامات صورت گرفته برای بازسازی ها نیز گفت: تمیزکاری لازم برای بازسازی را انجام داده ایم و به زودی مراحل اجرایی این کار هم آغاز می شود.