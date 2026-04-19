هشت شهرستان مرزی در آستانه افتتاح سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در قالب حمایت از تبدیل مجتمع‌های فرهنگی استان‌ها به سالن سینما، ۸ سالن سینما در آستانه افتتاح قرار گرفت. این سالن ها در شهرهای بالای یک‌صد هزار نفرِ فاقد سینما، کم برخوردار و مرزی است.

این سالن ها شامل «سینما سوم شهریور» در شهر مرزی بیله‌سوار با ظرفیت ۳۴۰ صندلی، «سینما آزادگان» با ظرفیت ۳۳۰ صندلی در شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل، «سینما فانوس» با ظرفیت ۳۳۰ صندلی در شهر بندری کنگان در استان بوشهر، «سینما فرهنگ» با سه سالن و ظرفیت ۹۰۰ صندلی در شهرستان خمینی‌شهر از استان اصفهان، «سینما مأوی» با ظرفیت ۱۹۰ صندلی در شهرستان مرزی ماکو در استان آذربایجان غربی، «سینما تفتان» با ظرفیت ۲۲۰ صندلی در شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان، «سینما سیمرغ» با ظرفیت ۲۵۶ صندلی در شهرستان سی‌سخت و «سینما هنر» با ظرفیت ۲۱۰ صندلی در شهرستان یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد می شوند.

تاکنون با اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه سینماشهر ۷ استان شامل ۱۲ شهرستان در قالب ۱۲ مجتمع فرهنگی به سالن سینما تبدیل شدند. با این احتساب تعداد ۲ هزار و ۱۹۸ صندلی به ظرفیت سینماهای سراسر کشور اضافه شد.

مطابق آمار احصا شده در سال ۱۴۰۴، با توجه به اهمیت موضوع در روزهای آغازین سال گذشته «سینما کانون بوموسی» با ظرفیت ۱۱۷ صندلی در جزیره همیشه ماندگار ابوموسی واقع در استان هرمزگان افتتاح و آغاز به کار کرد.

بر اساس این گزارش، استان آذربایجان شرقی با ۴ شهرستان‌ شامل سینما هلینا در شهر سراب و ظرفیت ۱۵۰ صندلی، سینماهای فرهنگ در شهرستان مرند و شبستر و سینما شهریار در شهر بستان‌آباد هرکدام با ۲۰۰ صندلی در رتبه نخست از نظر تبدیل مجتمع‌های فرهنگی به سینما قرار گرفته است.

همچنین استان‌ اصفهان با ۳ شهر شامل سینماهای فرهنگ در شهرستان میمه با ظرفیت ۱۴۸ صندلی، شهرستان مبارکه با ظرفیت ۱۵۳ صندلی و شهرستان فریدن با ۳۰۰ صندلی در رتبه دوم این فهرست قرار دارد.

استان سیستان و بلوچستان با سینما ساحل و ظرفیت ۲۲۰ صندلی در شهر چابهار، استان خراسان جنوبی با سینمای شهید آوینی و ظرفیت ۲۲۴ صندلی در شهر فردوس، استان سمنان با سینما خورشید و ظرفیت ۱۰۰ صندلی در شهر شهمیرزاد و استان فارس با سینما مهر و ظرفیت ۱۵۰ صندلی در شهر کوه‌چنار نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون در ۳۱ شهرستان تعداد ۳۳ مجتمع فرهنگی و ۹ هزار و ۳ صندلی به سینماهای کشور افزوده شده است.