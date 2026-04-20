سرپرست جدید فرمانداری تفت معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی پیشازظهر دوشنبه در آیین معارفه و آغاز به کار سرپرست جدید فرمانداری شهرستان تفت، با تأکید بر اهمیت جایگاه این شهرستان در مسیر پیشرفت گفت: شهرستان با سابقه و ریشهدار تفت باید با انسجام و همراهی اعضای شورای تأمین در مسیر رشد حرکت کند.
دهستانی ضمن قدردانی از فرماندار سابق شهرستان تفت، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را امانت الهی دانست و تصریح کرد: مدیریت در این نظام نگاه اجرایی صرف ندارد، بلکه فرصتی ارزشمند برای خدمت الهی است و باید با همین رویکرد به آن نگریست.
وی وزارت کشور را وزارتخانه مادر و خط مقدم مدیریت داخلی کشور عنوان کرد و افزود: فرمانداران حلقه واسط میان مردم و حاکمیت هستند و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف نظام و دولت دارند. فرماندار باید تنظیمگر روابط نهادهای اجرایی شهرستان و تسهیلگر توسعه باشد تا توازن در پیشرفت محقق شود.
معاون استاندار یزد فرماندار را معمار انسجام و اجماع اجتماعی و حاکمیتی دانست و گفت: در شرایط بحرانی کشور بدون تعامل و هماهنگی نمیتوان کار را پیش برد. بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی نقش مؤثری در ثبات و پایداری شرایط دارد.
دهستانی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تفویض اختیارات، بومیسازی و مدیریت محلهمحور اظهار داشت: در دولت آقای پزشکیان، موضوعاتی چون نهضت عدالت آموزشی، نهضت مسکن، توسعه نیروگاههای خورشیدی و تقویت مدیریت محلهمحور در اولویت قرار دارد. تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران و استانداران به فرمانداران، کمک مؤثری در پیشبرد برنامههای توسعهای خواهد بود.
وی همچنین یاد و خاطره سردار حاج احمد متوسلیان را در شهرستان تفت گرامی داشت و گفت: وجود چنین چهرههایی مسئولیت ما را در مدیریت شهرستان سنگینتر و بااهمیتتر میسازد.
دهستانی در پایان، محور برنامههای سال ۱۴۰۵ را بهروزرسانی مأموریتهای مدیریتی متناسب با شرایط جدید کشور و اجرای برنامه هفتم توسعه با رویکرد بومیسازی شعار سال اعلام کرد و امنیت ملی را بستر تحقق اصلی این شعار دانست.
نظر شما