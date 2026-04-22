به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست خبری با محوریت هفته کار و کارگر با حضور علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و محمدهادی عسگری سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

محمدهادی عسگری، سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب ستاد ملی، جلسات متعددی با تشکل‌های کارگری برای برگزاری مراسم هفته کار و کارگر داشت.

وی افزود: برنامه‌هایی در دو سطح ملی و استانی در راستای تجلیل از کارگران و تلاشگران توسعه کشور تدوین شده است.

وی با اشاره به نامگذاری‌های هفته کارگر، ادامه داد: شنبه ۵ اردیبهشت مراسم تجدید با آرمان‌های امامین انقلاب و تجدید بیعت با رهبر انجام خواهد شد. دیدار با خانواده شهدای جنگ دوم و سوم تحمیلی از دیگر برنامه‌های این هفته است. این مراسم با شعار دفاع میهنی در برابر جنگ اقتصادی نامگذاری شده است.

این مسئول دولتی تصریح کرد: با توجه به آسیب بنگاه‌های تولیدی در اثر جنگ تحمیلی رمضان، طی جلسات متعدد با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده شده است.

وی به شعار روز سوم هفته کارگر اشاره کرد و گفت: ۷ اردیبهشت با شعار همبستگی جامعه کار و تولید برای ایران، اختصاص به پروژه‌های آماده بهره‌برداری و بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ اما احیا شده و آماده بهره‌برداری، دارد. همچنین ۸ اردیبهشت که مصادف با ولایت امام رضا علیه‌السلام است، به یاد شهدای لامرد و شکوفه‌های میناب برنامه ورزش محلات پیگیری می‌شود.

عسگری ادامه داد: تاب‌آوری نیروی کار و محیط تولید از دیگر برنامه‌های محوری این هفته با جشنواره امتنان است. در این جشنواره از مشارکت‌کنندگان تولید با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان دولتی تجلیل خواهد شد.

وی افزود: طی مکاتباتی که با نهادهای مربوطه انجام شد از آنها خواسته شد تا کارگرانی که در زمان جنگ و بحران، نقش‌آفرین بودند را برای تجلیل معرفی کنند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار به شعار اقتدار ملی و امنیت اجتماعی برای پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت اشاره و تصریح کرد: با توجه به روز ملی خلیج فارس، کارگران در این روز مشارکت فعال خواهند داشت. جمعه ۱۱ اردیبهشت با عنوان کارگر محور توسعه کار و تولید، مستند تولید در آتش بر اساس روایات کارگران، کارفرمایان و اصناف در پویش راویان سنگر اقتصاد، کلید می‌خورد.