تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ سیاست غلطی است

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ جامعه کارگران به خبرنگار مهر، گفت: یک ماه از آغاز سال جدید می‌گذارد و عدم تعیین‌تکلیف ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری تضییع حقوق کارگران است.

وی افزود: به تعویق انداختن ابلاغ مصوبه، سیاست غلطی است که به اعتماد جامعه کارگری آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: اگر به موضوع ملاحظات جنگی استناد شود، باید گفت خود مصوبه در شرایط جنگی انجام شده و باید تا کنون ابلاغ می‌شد.

ظهوریان با اشاره به واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ رمضان، عنوان کرد: اگر در این خصوص ملاحظاتی وجود دارد باید اصل مصوبه ابلاغ و در ادامه در جلسه آتی شورای عالی کار به موضوع این بنگاه‌ها و استثناهایی که وجود دارد، پرداخته می‌شد. بنابراین، در ایام پرداخت حقوق اینکه ابلاغ مصوبه‌ای تحت فشار برخی دستگاه‌ها به تاخیر افتد، نمی‌تواند سیاست درستی باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بر اساس حقوق عرفی، مراجع تصمیم‌گیر موظف هستند در زمان معقول اداری که حداکثر یک هفته است در خصوص یک مصوبه، صورتجلسه آن را تنظیم و ابلاغ کنند.