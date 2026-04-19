ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه ایثارگری، اولویت بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست مشترک با نمایندگان کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط خاص کشور و وقایع سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته، سالی سنگین برای کشور بود که در جریان سه حادثه، تعدادی از هم‌وطنانمان به شهادت رسیدند و جمعی نیز مجروح و جانباز شدند.

موسوی با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه کشور نیروی انسانی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین به آن توجه ویژه‌ای شود، تصریح کرد: علی‌رغم وجود برخی مشکلات در سال گذشته، وحدت ملی نقطه عطفی در همگرایی میان مردم بود که این الگو باید در جامعه حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به تدابیر رهبر شهید و تلاش‌های دولت، عملکرد بنیاد شهید در مدیریت بحران‌های دی‌ماه و جنگ رمضان را مثبت ارزیابی کرد و از ثبت آمار دیدار با بیش از ۶ هزار خانواده شهدا خبر داد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیریت چالش‌های بنیاد را نیازمند مدل‌های نوین دانست و افزود: ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه ایثارگری اولویت اصلی ماست.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی آقای پزشکیان در مدیریت شرایط جنگی کشور، اظهار داشت: امروز زمان اتحاد و همدلی است.

وی در پایان ضمن درخواست از نمایندگان برای همکاری در تنظیم بودجه و پیگیری مسائل زیربنایی ایثارگران، از آنان خواست به عنوان کمیسیون تخصصی، برای تسهیل در امور بیمه‌ای ایثارگران با توجه به شرایط جنگی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.